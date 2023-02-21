Путин пообещал повысить МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года

Президент России Владимир Путин пообещал с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% до 19 242 рублей. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения Федеральному собранию.

«В прошлом году он [МРОТ] был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января вдобавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные 10%», — сказал президент.