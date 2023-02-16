«Сила народа» против гражданского общества

«Ни в коем случае не разрешайте принимать закон об иностранных агентах!», «У нас в России тоже говорили, что это безобидная вещь, а теперь сами знаете, чем закончилось», — сразу несколько знакомых московских журналистов на этой неделе прислали мне сообщения с одинаковым призывом. Еще несколько моих коллег в Тбилиси в шутку перевели на грузинский и разместили у себя в соцсетях давно ставший привычным для россиян текст о том, что контент создан лицом, объявленным иностранным агентом. Увидеть такой текст на грузинском еще вчера казалось немыслимым, однако, возможно, это станет нормой и для Грузии. Это произойдет в том случае, если парламент Грузии примет законопроект, разработанный группой депутатов от партии «Сила народа».

Все девять членов группы «Силы народа» открыто говорят, что вышли из правящей партии «Грузинская мечта» ради одной миссии — громко и от души ругать Запад.

Это не мешает им вместе с правящей партией «Грузинская мечта» составлять парламентское большинство. Законопроект на этой неделе внесли в парламент, документ называется «О прозрачности иностранного влияния» и касается исключительно СМИ и неправительственных организаций. В оппозиции считают, что предложение «Силы народа» — калька с российского законодательства, и инициатива появилась только ради того, чтобы ограничить деятельность СМИ и гражданского общества. Похоже, что в оппозиции до последнего момента мало кто верил, что в грузинском парламенте такая инициатива вообще возможна.

Законопроект предлагает регистрировать в качестве «агентов иностранного влияния» те СМИ и неправительственные организации, которые получают финансирование из зарубежных стран.

Агентами, согласно законодательной инициативе, должны быть признаны все некоммерческие юридические лица, в том числе неправительственные организации, в случае, если более 20 процентов их годового дохода составляют финансы, полученные из «иностранного государства». Реклама при этом в счет не идет. Регистрацию иностранных агентов «Сила народа» предлагает проводить в Национальном агентстве государственного реестра, где в Грузии регистрируют практически всё: от права собственности на квартиру до собственного бизнеса. В случае отказа от регистрации предлагается штраф — по предварительным данным, в 25 тысяч лари (около 9400 долларов).Текст законопроекта пока распространяется только в неофициальном виде. Инициаторы законопроекта напоминают о том, что такой закон существует и в Америке, и даже называют его «передовым опытом демократических стран». О том, какие уродливые формы обрело в России законодательство об иноагентах, авторы законопроекта не говорят ничего.

Всесильное гражданское общество В Грузии неправительственные организации называют НПО, а не НКО, как в России. Также, в отличие от России, НПО здесь обладают серьезным авторитетом и влиянием. Считается, что есть несколько десятков организаций, которые не зависят ни от правительства, ни от оппозиции. Они проводят исследования и составляют отчеты, касающиеся разных аспектов ситуации с демократией в стране, большая часть жителей которой уже много лет выражает желание стать частью Евросоюза и НАТО. Ни одно серьезное политическое событие в стране не обходится без всесторонней оценки НПО: выборы, реформы, случаи коррупции, даже любое заявление премьер-министра об успехах. Можно не сомневаться, что всё будет изучено, подвергнуто экспертизе, а вердикт — опубликован. Короче говоря, грузинские НПО — серьезный политический фактор, причем это касается не только внутренней политики. Их позиция по разным политическим событиям важна для зарубежных партнеров. Именно эти организации слушают и им доверяют в первую очередь. Поэтому обычно на Западе получают сразу два отчета по проведению реформ: один — официальный от правительства, второй, независимый, — от НПО.

Майкл Помпео в Тбилиси. Фото: скрин видео

В ноябре 2020 года в Тбилисском аэропорту приземлился самолет Госдепа США. Тогдашний госсекретарь Майкл Помпео внезапно посетил Грузию с визитом — очень коротким, практически транзитным. За полтора дня он встретился только с официальными лицами, а вместо беседы с оппозицией высокопоставленный американский гость предпочел провести закрытую встречу с представителями пяти влиятельных неправительственных организаций («Международная прозрачность — Грузия», «Демократическая инициатива Грузии», «Центр исследований экономической политики», «Права Грузия» и «Фонд Открытого общества»).

Гия Гвилава. Фото: Facebook

С ними Помпео обсуждал реформу судебной системы и роль гражданского общества в развитии страны — именно так было написано в официальном сообщении американского посольства. Гия Гвилава из НПО «Международная прозрачность — Грузия» сообщил журналистам после встречи, что Помпео спрашивал о грузинском «судебном клане» и интересовался методами его работы. О том, что такой клан вообще существует, главе Госдепа, безусловно, уже было известно из докладов грузинских расследователей из неправительственных организаций. Поднимался на встрече и вопрос строительства в Грузии глубоководного порта в Анаклии. Помпео не раз призывал «Грузинскую мечту» развивать этот проект. Однако правительство, напротив, выдавило из страны американских инвесторов и заморозило строительство «стройки века». Глава Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе сказала, что на встрече с Помпео прямо ставила вопрос о том, что «неформальное руководство» является угрозой для демократического развития Грузии.

По кремлевской методичке Уже через год, в ноябре 2022 года, «Сила народа», которая была еще только движением, а не партией, объявила о намерении совершить крестовый поход на гражданский сектор. Они заявили, что большая часть выделяемых США денег не используется для «нужд страны», а идет на содержание неправительственных организаций. Уже тогда депутаты назвали эти организации «американской агентурой». Журналисты тщетно пытались напомнить о биографии депутату Созару Субари — одному из лидеров группы «Силы народа». Субари сам раньше был журналистом, работал на «Радио Свобода», а в 2014 году под его редакцией даже вышла книга о свободе слова — издание оплатили из гранта от фонда Сороса.

Созар Субари. Фото: Wikimedia Commons

Посол США в Грузии Келли Дегнан сразу уловила, на что похожи разговоры об «американской агентуре», и вернула подачу — по ее словам, заявления «Силы народа» напомнили ей «кремлевскую методичку». Перспектива ущемления гражданского общества в Грузии очень не понравилась и более высокопоставленным представителям Вашингтона. Сенатор Джин Шахин даже пригрозила вообще пересмотреть вопрос помощи Грузии и поставить ее размеры в зависимость от поведения властей Грузии. Со стороны «Мечты» в полемику в тот момент включился председатель партии Ираклий Кобахидзе, который недвусмысленно поддержал нарратив отколовшихся от партии депутатов. «Большая часть американского финансирования в Грузии идет на НПО, поэтому с практической точки зрения для нас это менее интересно», — утверждал он. Однако в какой-то момент дискуссия всё же сошла на нет.

Инициативы «Силы народа» казались настолько маргинальными, мало кто верил, что их будут рассматривать серьезно.

Но на этой неделе момент истины всё-таки наступил. В оппозиции все уверены, что инициатива законопроекта принадлежит именно правящей партии. Без ее поддержки группа из девяти депутатов не стала бы выносить на обсуждение настолько спорную инициативу. Между тем в Вашингтоне попытку правящей партии снять с себя ответственность за намерение поставить на учет «агентов» не засчитали. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс выступил со специальным заявлением на брифинге 15 февраля: «Позиция США заключается в том, что такой закон потенциально может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии. Предлагаемый закон заклеймит и заставит замолчать независимые голоса и граждан Грузии, которые привержены построению лучшего будущего для своего общества». Прайс подтвердил, что США «глубоко обеспокоены последствиями для свободы слова и демократии в Грузии». По его словам, власти Грузии уже поставлены в известность об этой озабоченности. И под конец представитель Госдепа категорически отказался признавать американские корни инициированного в Грузии законопроекта. По его словам, «похоже, он основан на российском и венгерском, а не на американском законодательстве».

Агент — это же не шпион Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе предпочитает пока дистанцироваться от инициаторов законопроекта. В интервью телекомпании «Рустави-2» Кобахидзе накануне дипломатично сказал, что инициатива пока не обсуждалась внутри «Мечты». То есть всё еще непонятно, будет ли правящая партия поддерживать закон об иноагентах. «Я как юрист могу сказать, что просмотрел законопроект. Там по существу разговор идет о том, что в случае получения определенными организациями финансирования по большей части из иностранных источников это финансирование должно быть прозрачным. В прозрачности я не вижу никакой проблемы, напротив», — сказал Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Он также посетовал на то, что «если спросить в Грузии любого гражданина, никто вам не скажет реально, кто финансирует то или иное СМИ… У общества должна быть информация, с каким финансированием действует та или иная организация, я не вижу в этом проблемы». Кобахидзе также долго объяснял, что «не стоит придираться» и к термину «иностранный агент». «Все знают, что это не значит «шпион». Агент означает, что ты являешься проводником чьих-то интересов, а не шпионом», — успокаивал он общественность. В конце концов, по словам Кобахидзе, «существует страховой агент… есть агенты в банках, в других сферах…» Между тем «Сила народа» объявила, что скоро обрадует общество еще одним законопроектом: на этот раз предлагается запретить клевету и брань. Проект назвали «Превентивные меры против лжи и ненормативной лексики в медиапространстве».

Бидзина Иванишвили. Фото: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE