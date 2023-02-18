Мобилизованные из Омска пожаловались на «сборы на бензин» и расформирование полка в «ДНР»

Мобилизованные из Омска пожаловались на расформирование их полка и вымогательства со стороны армии «ДНР». Видео с обращением опубликовал телеграм-канал «Мобилизованные Томск».

Мобилизованные обратились за помощью к губернатору Омской области Александру Буркову и президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что в составе 504-го танкового полка войсковой части номер 83444 проходили обучение на артиллеристов.

5 января их направили на территорию «ДНР». После этого личный состав разбили на группы и увезли в разные города. Группа мобилизованных из 107 человек попала в один город, название которого не приводится.

В Омске командиром полка был подполковник Дмитрий Кулачков, а начальником штаба — подполковник С. Годяев. Их местоположение сейчас мобилизованным неизвестно.

«Связь с нашим командованием прервалась. Единственный офицер, оставшийся с нами, начальник артиллерии подполковник […] говорит, что "я не ваш командир, я начальник артиллерии, а ее больше не существует, так как 504-й танковый полк был расформирован" и мы теперь принадлежим армии "ДНР"», — говорит военный на видео.

Спустя время мобилизованных начали возить на полигон для переучивания в пехоту.

«После нескольких выездов на полигон с нас стали требовать деньги на бензин. Если не сдаем деньги на бензин, это означает, что обучение не нужно и мы готовы к боевым действиями на передовой», — сказал мобилизованный.

У всей группы, по их словам, забрали военные билеты, поставили какие-то печати без даты и подписи командира. Военные попросили перевести их в российскую армию под командование российских офицеров.

На публикацию видео отреагировал губернатор Омской области Александр Бурков. По его словам, министерство регбезопасности готовит запрос в Министерство обороны «для выяснения обстоятельств, озвученных в видеообращении наших бойцов».

«Детали с расформированием полка, сборами на бензин и переводом военнослужащих в Управление народной милиции ДНР, безусловно, требует разъяснений», — написал Бурков.