Разжалобить до рядового

«Как вещь: взяли, захотели — передали»

8 февраля мобилизованные из Самарской области опубликовали видеообращение, в котором пожаловались Путину на халатное отношение командиров и попросили вернуть их домой. Военнослужащие 1444 полка, один из батальонов которого попал под обстрел в Макеевке в новогоднюю ночь, рассказывают, что уже больше месяца их перемещают по разным регионам, не ставя никаких отметок в военные билеты. По словам бойцов, всё это время они питались и жили за свой счет, а руководство сообщило им, что выплат за участие в войне они не получат. К тому же, недавно мобилизованные узнали, что их полк расформирован. В результате военные попросили Путина и Шойгу помочь разобраться с халатностью, с которой относятся к мобилизованным: «Как вещь: взяли, захотели — передали. <…> Если 1444 полк действительно расформирован, то пусть нас вывезут в Самарскую область и делают дальше, что хотят», — заявили они. Пока на обращение бойцов отреагировал лишь депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») — потребовал от Минобороны и Генпрокуратуры провести проверку.

«Приходилось проживать в чём придется и где придется»

Ранее обращение записали выжившие после удара по зданию ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь бойцы первого батальона 1444 полка. Военные рассказали, что после того, как их батальон был «частично разбит», в течение двух суток им «приходилось проживать в чем придется и где придется, так как командование не могло собрать и вывезти личный состав в безопасное место». 5 февраля подразделение прибыло в палаточный лагерь для укомплектования, где их «не ждали», и стали расформировывать. «Мы продолжаем перемещаться в непонятных направлениях, без каких-либо задач и объяснений», — говорит военный на видео и просит не расформировывать сплоченный батальон. Вскоре после этого депутат Самарской губернской думы и доброволец СВО Дмитрий Холин сообщил на одном из заседаний, что 44 полк, попавший под удар в Макеевке, восстановил боеспособность. «Все готовы и хотят продолжить выполнение поставленных задач. <…> Всех одели в новую форму — одновременно и Минобороны, и вы (власти региона). Люди чувствуют, что они нужны», — приводит его слова портал Волга Ньюс.

«Отправили на штурм без какой-либо подготовки»

Еще одно обращение записали мобилизованные из Татарстана (1231-й мотострелковый полк). Они рассказали, что их полк отдали под руководство военных «ДНР», которое, в свою очередь, направило их на штурм с одними автоматами — «практически без вооружения, как пушечное мясо». «У каждого было по четыре магазина, про медикаменты я молчу. По нам работали танки, минометы, АГС, пулеметы», — говорит человек на видео. Мужчины рассказали, что они — «четвертое пополнение, которое сюда приехало, и никто оттуда еще не вернулся, где же все эти ребята?». По их словам, тела погибших никто не забирает, и они лежат на поле боя по полгода. Военные уточнили, что не являются отказниками, но не хотят выполнять «преступные приказы». По их словам, их жены уже обращались в казанскую прокуратуру, на что якобы получили отчет, что «ДНР — не Россия». Как позже сообщило (https://www.idelreal.org/a/32262020.html) издание «Idel.Реалии» со ссылкой на одного из родственников военных, после появления видео в сети мобилизованных, записавших обращение, выводят из зоны боевых действий.

«В нас стреляли военные ДНР»

На военных ДНР жаловались и мобилизованные из Тывы. В начале февраля они опубликовали видео, рассказав на тувинском языке, что военная полиция и бойцы ДНР издевались над ними, били, стреляли из автоматов и говорили, что «мы живыми отсюда не выйдем». По словам военных, их мобилизовали в конце сентября. Сначала они три месяца провели на учениях в Новосибирске, где «не получили никакой подготовки». 29 декабря они оказались в Донецке, а часть из них — сразу на передовой. Также выяснилось, что формально мобилизованные не относятся ни к какой военной части, а находятся в распоряжении ДНР. В конце ролика с обращением начинается другое видео, на котором снято предположительно избиение одного из тувинцев военными ДНР. На видео отреагировал глава Тывы Владислав Ховалыг. Он написал в своем телеграм-канале, что в Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе тувинских мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду, где служит основная часть военных из республики. Вскоре власти сообщили, что тувинские мобилизованные из ДНР прибыли в ЛНР для вступления в ряды 55-й мотострелковой бригады.

«Либо груз 200, либо 300. Всё»