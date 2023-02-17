В интернете появилось видео с извинениями солдат за жалобы на нехватку обмундирования. Утверждается, что это мобилизованные из Самары

В интернете появилось видео, на котором мужчины в военной форме извиняются на плацу за жалобы на нехватку обмундирования. Утверждается, что это мобилизованные из Самары. Ролик опубликовал телеграм-канал «Можем объяснить».
Редакция канала сообщила, что получила видео от знакомого одного из мобилизованных. На нем можно заметить, что солдат привезли на плац под конвоем и на машине, оборудованной железной камерой.
Один из мужчин представился снайпером 1444-го полка. Он сказал, что 8 февраля его подразделение записало видео, в котором шла речь о нехватке одежды, питания и обмундирования.
Военнослужащий попросил прощения у вышестоящего командования и министра обороны и обратился к другим солдатам: «Не делайте так, пацаны». Также мужчина призвал сослуживцев обращаться «напрямую к непосредственным начальникам и не прыгать через голову».
«Можем объяснить» сообщило со ссылкой на родственницу одного из мобилизованных, что пожаловавшихся солдат отправили обратно в Россию, где были записаны их извинения. После этого «часть из них небольшими партиями вновь отправляют в зону боевых действий, а прочих готовят в военных частях».
По словам женщины, мобилизованных склоняют к подписанию контрактов. «Кто-то сдается и подписывает, кто-то держится. Их запугивают, почему-то им нужны контрактники», — сказала собеседница «МО».
8 февраля мобилизованные из полка, подвергшегося обстрелам в Макеевке в «ДНР», попросили президента России Владимира Путина вернуть их домой из-за «безобразного отношения» командиров.
1444 полк, состоящий из жителей Самарской области, которых мобилизовали в сентябре прошлого года, с 20 декабря находился в районе Макеевки. В новогоднюю ночь по зданию ПТУ в Макеевке нанесли удар, где располагался 1 батальон полка. Мобилизованных 2-го и 3-го батальонов, записавших обращение, там не было.
После этого около 1,5-2 тысяч мобилизованных вывезли в Краснополье, а затем в Ростовскую и Курскую области. Там «непонятные лица со звездами» без ведома мобилизованных определили их в 20 армию 362 полк 3 дивизии, а 1444 полк расформировали, сообщили военные на видео.