В интернете появилось видео с извинениями солдат за жалобы на нехватку обмундирования. Утверждается, что это мобилизованные из Самары

В интернете появилось видео, на котором мужчины в военной форме извиняются на плацу за жалобы на нехватку обмундирования. Утверждается, что это мобилизованные из Самары. Ролик опубликовал телеграм-канал «Можем объяснить».

Редакция канала сообщила, что получила видео от знакомого одного из мобилизованных. На нем можно заметить, что солдат привезли на плац под конвоем и на машине, оборудованной железной камерой.

Один из мужчин представился снайпером 1444-го полка. Он сказал, что 8 февраля его подразделение записало видео, в котором шла речь о нехватке одежды, питания и обмундирования.

Военнослужащий попросил прощения у вышестоящего командования и министра обороны и обратился к другим солдатам: «Не делайте так, пацаны». Также мужчина призвал сослуживцев обращаться «напрямую к непосредственным начальникам и не прыгать через голову».

«Можем объяснить» сообщило со ссылкой на родственницу одного из мобилизованных, что пожаловавшихся солдат отправили обратно в Россию, где были записаны их извинения. После этого «часть из них небольшими партиями вновь отправляют в зону боевых действий, а прочих готовят в военных частях».

По словам женщины, мобилизованных склоняют к подписанию контрактов. «Кто-то сдается и подписывает, кто-то держится. Их запугивают, почему-то им нужны контрактники», — сказала собеседница «МО».