Мобилизованные из полка, подвергшегося обстрелам в Макеевке, попросили Путина вернуть их домой из-за «безобразного отношения» командиров

Мобилизованные Самарской области из 1444 полка, подвергшегося обстрелам в Макеевке в новогоднюю ночь, попросили Путина вернуть их домой из-за «безобразного отношения» командиров. Об этом говорится в обращении солдат, опубликованного в одном из пабликов VK. 1444 полк, состоящий из жителей Самарской области, которых мобилизовали в сентябре прошлого года, с 20 декабря находился в районе Макеевки в «ДНР». В новогоднюю ночь по зданию ПТУ в Макеевке нанесли удар, где располагался 1 батальон полка. Мобилизованных 2-го и 3-го батальонов, записавших обращение, там не было.

Фото: Мобилизация | Самарская область

После этого около 1,5-2 тысяч мобилизованных вывезли в Краснополье, а затем в Ростовскую и Курскую области. Там «непонятные лица со звездами» без ведома мобилизованных определили их в 20 армию 362 полк 3 дивизии, а 1444 полк расформировали, сообщили военные на видео. При этом, как говорится в видеообращении, перемещения и участие в боевых действиях солдат не фиксируются в военных билетах. Это означает, что они не смогут получить полагающиеся выплаты. По словам мобилизованных, все это время они питались и одевались за свой счет, а также не получили технику. А привезенный УАЗ Патриот забрали, потому что «командиру полка не на чем ездить», заявили военные на видео. «Мы просим президента и министра обороны обратить внимание и сделать что-нибудь, чтобы к нам не относились с такой халатностью. Как вещь: взяли, захотели — передали. Футболили, перевозили с места на место без каких-то объяснений. Если 1444 полк действительно расформирован, то пусть нас вывезут в Самарскую область и делают дальше, что хотят», — рассказали они. В своем обращении мобилизованные также призвали прокуратуру обратить внимание на случаи халатности вышестоящего командования.

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Ранее выжившие мобилизованные 1-го батальона 1444 полка также записали видеообращение. В нем они сообщили о том, что их подразделение намерены расформировать. По их словам, 5 февраля подразделение прибыло в неназванный палаточный лагерь для укомплектования, где солдат «не ждали», и стали расформировывать весь личный состав. Мобилизованные попросили воспрепятствовать этому, поскольку вместе они прошли «некоторые неприятные ситуации», которые их сблизили. Однако командование отказалось выполнять просьбу батальон и сняло весь офицерский состав.

Фото: 7x7