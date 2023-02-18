Белый дом: более 30 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» были ранены или убиты в Украине

В Украине погибли или получили ранения более 30 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Он уточнил, что из этого числа около 9 тысяч человек погибли, а около половины из этих 9 тысяч были убиты с середины декабря.

Около 90% убитых в декабре были завербованы в российских тюрьмах, утверждает Кирби.

Представитель Белого дома считает, что процесс вербовки заключенных не прекращался, хотя основатель ЧВК Евгений Пригожин заявлял, что он больше не вербует заключенных на войну в Украине.