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Белый дом: более 30 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» были ранены или убиты в Украине

В Украине погибли или получили ранения более 30 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Он уточнил, что из этого числа около 9 тысяч человек погибли, а около половины из этих 9 тысяч были убиты с середины декабря.

Около 90% убитых в декабре были завербованы в российских тюрьмах, утверждает Кирби.

Представитель Белого дома считает, что процесс вербовки заключенных не прекращался, хотя основатель ЧВК Евгений Пригожин заявлял, что он больше не вербует заключенных на войну в Украине.

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Летом 2022 года стало известно о массовой вербовке заключенных на войну с Украиной. Сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично приезжал ради этого в колонии.

«Медиазона» выяснила, что в конце 2022 года вагнеровцы провели вторую волну вербовки. В этот раз желающих поехать в Украину оказалось в несколько раз меньше. В то же время ФСИН отчиталась о том, что в колониях перестало сокращаться число заключенных.

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