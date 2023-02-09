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Пригожин заявил о прекращении вербовки заключенных на войну в составе ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он больше не вербует заключенных на войну в Украине. Об этом пишет пресс-служба компании «Конкорд».

Издание Live24 уточнило, правда ли, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер» не ведется. Якобы им сообщили об этом сами заключенные.

«Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — ответил Пригожин.

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Летом 2022 года стало известно о массовой вербовке заключенных на войну с Украиной. Сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично приезжал ради этого в колонии.

«Медиазона» выяснила, что в конце 2022 года вагнеровцы провели вторую волну вербовки. В этот раз желающих поехать в Украину оказалось в несколько раз меньше. В то же время ФСИН отчиталась о том, что в колониях перестало сокращаться число заключенных.

Также «Агентство» писало, что заключенным в российских колониях угрожают новыми уголовными делами за отказ ехать на войну в Украину.

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