Пригожин заявил о прекращении вербовки заключенных на войну в составе ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он больше не вербует заключенных на войну в Украине. Об этом пишет пресс-служба компании «Конкорд».

Издание Live24 уточнило, правда ли, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер» не ведется. Якобы им сообщили об этом сами заключенные.

«Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — ответил Пригожин.