Завербованных в «ЧВК Вагнера» заключенных помиловали неопубликованными указами Путина

Президент России Владимир Путин лично помиловал заключенных из «ЧВК Вагнера» для отправки их на войну, выяснил журналист Андрей Захаров. Он получил доступ к служебной базе данных полиции — ИБД-Ф. В систему вносится информация о том, какие преступления совершил человек, когда был осужден, где отбывал наказание и когда освободился. «Я попросил человека, имеющего доступ к ИБД-Ф, проверить пару зэков, которые засветились на видео с Пригожиным как пример социального лифта «Вагнера»: позавчера в тюрьме — вчера на фронте — сегодня свободен. Один — убийца, другой, говоря дореволюционным языком, — разбойник. У обоих в ИБД-Ф стоит одна и та же пометка: «Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента “О помиловании”»», — сообщил Захаров. На указах стоит дата 6 июля 2022 года.

Скрин базы ИБД-Ф

Скрин базы ИБД-Ф

В открытом доступе этого документа нет, а ближайшие к нему по дате публикации указы Путина датированы 5 и 8 июля. Как пишет Захаров, согласно номерам документов, между ними есть еще пять неопубликованных указов. «Пригожин, вербуя зэков, обещает им помилование через полгода (хотя юридически оно, похоже, оформляется до их отправки на фронт)». Один из тех, кого я попросил посмотреть, досрочно оказался на гражданке осенью, так как на войне ему оторвало ногу. Другой появился на видео пригожинских медиа в начале января — как раз спустя шесть месяцев», — отметил Захаров. Ранее сбежавший в Норвегию бывший командир ЧВК Вагнера Андрей Медведев рассказал изданию The Insider, что завербованные Пригожиным заключенные пишут прошения о помиловании перед отправкой на войну.