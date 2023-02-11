Наёмник-убийца

За решеткой киллеру оставалось провести не менее восьми лет. Сам Дружинин, однажды уже обманутый государством, не верил в то, что за несколько месяцев в Украине ему «скостят» срок. Жене заявил: «Пойду проветрюсь. Дело-то привычное…»

Что бывший киллер имел в виду под фразой «дело-то привычное», ни жене, ни своим соседям по бараку он, по их словам, не пояснил. Но в суде Дружинин почти с гордостью заявлял, что он киллер и его работа — «убивать людей на заказ». Оперативник Управления по борьбе с организованной преступностью Игорь Макаров (фамилия изменена, настоящая имеется в редакции), с которым у Дружинина сложились почти дружеские отношения, рассказал «Новой-Европа», что тот воспринимал убийства не иначе как работу: не лучше, но и не хуже многих. — Я его почти пять лет «вел», начиная с ареста и вплоть до последнего суда, — рассказал Макаров. — Сперва у меня в голове не укладывалось, что к убийствам можно относиться настолько равнодушно. Ну, как траву скосить. А Дружик (одна из кличек Дружинина, еще его называли Шульцем. — Прим. авт.) просто пожимал плечами и говорил: «Время было такое: либо ты, либо тебя. Я просто был палачом, а еще каких-то сто лет назад это была весьма уважаемая профессия». Из спортсменов в воры Дружинин родился в 1964 году в городе Кировск в Мурманской области. Городок обслуживает горно-обогатительный комбинат «Апатит». Но с 70-х годов прошлого века Кировск стал развиваться еще и как центр горнолыжного туризма. Благодаря близости горного массива Хибины там имеются шикарные горные трассы, куда приезжали тренироваться горнолыжники не только из СССР, но и из-за рубежа. Спортсмены, лихо съезжающие по горным трассам, покорили не одно мальчишеское сердце. Саша Дружинин записался в секцию горнолыжного спорта в 7 лет.

Александр Дружинин

— Моим тренером был Сергей Порфирьевич Иванов, он выступал в одной сборной с Тягачевым, — рассказывал Дружинин автору книги «Крыша. Устная история рэкета» Евгению Вышенкову. — Со мной вместе Леня Мельников тренировался (уроженец Кировска, чемпион мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 1983 году, нынешний президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. — Прим. авт.). Мельников был младше меня на год, потому и смог в тех соревнованиях в Италии поучаствовать. Я в то время уже в армии был. Тягачева я лично плохо знал, но встречались. И, конечно, знал, что тот Путина тренирует. Льстило знакомство с такими людьми. В армии Дружинин служил в спортроте. Демобилизовался в 1984 году и попытался вернуться в большой спорт. Участвовал в международных соревнованиях, но показатели были не очень, и Дружинин бросил спорт. Зато загранпаспорт с многолетней визой в европейскую страну остался. — Дружинин рассказывал мне, что в конце 80-х — начале 90-х он входил в банду, которая занималась кражами и грабежами в Европе, — рассказал «Новой-Европа» бывший куратор Дружинина Макаров. — Шенгенское соглашение еще не вступило в силу (оно начнет действовать на территориях 7 стран в 1995 году), но границы всё равно были довольно прозрачными. Вот бандиты и колесили по всей Европе.

Тюрьмы не боялись, знали, что там — как на курорте. Но никого не убивали. Если бы тогда существовал Европол с единой базой данных, то их бы быстро прищучили.

Но тогда обмен информацией между полициями разных стран еще оставлял желать лучшего. Поэтому Дружика с подельниками и не могли долго поймать. Но в конце концов большинство членов банды вычислили и просто выдворили в Россию.

Первая кровь Оказавшись в России, Дружинин не стал возвращаться в Кировск, а осел в Петербурге. Спортивные связи помогли примкнуть к одной из рэкетирских бригад, которую возглавлял Вячеслав Сериков (убит пятью выстрелами из пистолета Макарова 2 октября 2005 года, убийство не раскрыто). Организованная преступная группировка (ОПГ) под руководством бывшего студента журфака МГУ Серикова называла себя частью «Малышевского» преступного сообщества (ОПС; названо по имени лидера, Александра Малышева, в начале 90-х носившего «титул» «криминальный император Петербурга»). Они собирали дань с бизнесменов в Петербургском порту. Вернее, с той части порта, которую занимал Балтийский судомеханический завод (БСМЗ).

Балтийский судомеханический завод (БСМЗ). Фото: Wikimapia

Сериков и его правая рука Михаил Петухов даже официально числились в БСМЗ: первый был помощником директора завода по кадрам, второй — помощником по коммерческим делам.

В 1997 году, когда после бегства Малышева за границу его «империя» практически развалилась, один из бизнесменов, директор погрузочной компании «Барбалетта» Игорь Трофимов, решил избавиться от «крыши». Трофимов придумал историю о том, что в его компанию влила деньги чеченская преступная группировка, возглавляемая неким вором в законе. В качестве новой «крыши» выступили дагестанцы. Серикову и Петухову было предложено 150 тысяч $ отступного (ежемесячно Трофимов платил 35–40 тысяч $). В случае отказа дагестанцы обещали убить не только Серикова, но и всех его людей. К консенсусу стороны прийти не смогли и расстались очень недовольными друг другом. На некоторое время лидеры ОПГ «легли на дно», в то время как их подчиненные готовили устранение Трофимова. Бизнесмена расстреляли из автоматов Калашникова двое киллеров в масках 11 ноября 1997 года. Одним из киллеров, как уверено следствие, был Александр Дружинин. — Прямо он об этом не говорил, да и суд его оправдал, но из намеков я понял, что Дружик действительно принимал участие в том деле, — считает Макаров. — А еще говорил, что это его не первое убийство. Впервые он убил человека годом раньше. В 1996 году Дружинин с приятелем приехали в Кировск: навестить родителей, встретиться с одноклассниками и спортсменами. Зашли в казино, где повздорили с местной «братвой». Сила оказалась на стороне кировчан: Дружинин и его приятель были избиты до полусмерти. Проведя несколько недель в больнице, «питерцы» решили, что возвращаться побежденными в Петербург им нельзя: уважать перестанут. Выйдя из больницы, друзья раздобыли оружие и устроили перестрелку с местными братками прямо возле казино. Двое «кировчан» (один из них — глава местной ОПГ) были убиты на месте. Дружинин и его приятель не пострадали, но из Кировска уехали моментально. Через несколько недель Дружинина вызвал к себе Константин Яковлев (Костя-Могила, лидер «Могиловского» преступного сообщества, убит в Москве 25 мая 2003 года, убийство не раскрыто).

Константин Яковлев (Костя-Могила)

Как уже упоминалось выше, после отъезда Малышева в Испанию его «империя» развалилась. Кто-то из братвы ушел в свободное плавание, но большинство примкнуло к другим ОПС. Бригада Серикова влилась в «могиловское» сообщество. Поэтому, когда из Мурманска в Питер приехали братки и попытались «спросить» за перестрелку в Кировске, они, согласно действовавшим в то время «понятиям» (неписанный устав криминальной братвы, не принимавших «воровского закона»), вынуждены были обратиться к Косте-Могиле. Иначе могла разразиться настоящая война между криминалитетом Мурманска и Петербурга, что не могло пойти на пользу ни одним, ни другим.

Яковлев, выслушав обе стороны, пришел к выводу, что его пацанов в Кировске избили «по беспределу». А потому «ответка» в виде стрельбы по обидчикам вполне укладывается в существующие понятия.

Мурманчане уехали, не солоно хлебавши, а Дружинина взял на заметку Владимир Кулибаба: правая рука Кости-Могилы, отвечавший в ОПС за силовой блок (в настоящее время под следствием по обвинению в убийстве 25-летней давности).

Арест и оправдание Банду Серикова арестовали в 1999 году после неудавшегося покушения на Вячеслава Иванова. Он долгое время состоял в ОПГ Серикова, но после убийства директора «Барбалетты» решил «завязать». Во всяком случае, так он заявил в милиции. Иванова подозревали в соучастии во многих преступлениях, совершенных бандой ранее (убийство директора фирмы «Балтийская корпорация» Олега Цоя; убийство Виктора Андреева по кличке «Буйвол» — бригадира ОПГ, пытавшейся войти в порт; убийство авторитетного московского чеченца Джаврова, пытавшегося получить «окно» в Петербургском порту). Первый раз Иванова попытались ликвидировать 7 сентября 1998 года. С гражданской женой он возвращался из Турции. При следовании из аэропорта в город автомобиль Иванова догнал мотоцикл, пассажир (по версии следствия, это был Дружинин) достал из-под куртки пистолет-пулемет «скорпион» и выпустил длинную очередь по машине. Тогда никто не пострадал, а Иванов предпринял дополнительные меры безопасности. Следующее покушение состоялось почти через год: 5 августа 1999-го. «Сериковцы» подкараулили Иванова у станции «ЛогоВАЗ» на Ленинском проспекте. Автомобиль опять изрешетили из двух автоматов, но Иванов успел вывалиться из машины и скатиться по насыпи. В одном из стрелявших он узнал (по неправильно сросшемуся носу) Дружинина. Понял, что Сериков от него не отстанет, и пошел в милицию, где поведал много интересного про ОПГ.

Сериков, Дружинин и еще два члена банды были арестованы, еще двое остались на подписке о невыезде. Им предъявили обвинение в убийстве Трофимова и покушении на убийство Иванова. Прокуратура просила суд приговорить Серикова к 15 годам лишения свободы, Дружинина — к 20. Но Петербургский городской суд 14 февраля 2003 года полностью оправдал подсудимых, посчитав, что Иванов их просто оговорил. После убийства Серикова ОПГ перестала существовать. Дружинин, говоря спортивным языком, стал предлагать свои услуги в качестве свободного агента. Но всё равно особое притяжение имел к тем, кто состоял в «могиловском» ОПС. Оттуда он и получил очередной заказ на убийство, ставшее для киллера рубежным в его криминальной биографии. «Взяли на горячем…» Директор охранной фирмы «Каскад» Вадим Чечель был расстрелян утром 24 апреля 2008 года. Как установило следствие, Чечель вышел из квартиры, где он проживал со своей невестой Марией Строгановой и ее сыном (отцом является бывший глава Олимпийского комитета, сенатор Леонид Тягачев), и сел в машину. В этот момент к нему подошел мужчина и постучал в боковое окно конвертом. Чечель открыл окно машины, и в его голову уперся глушитель пистолета. Раздалось несколько выстрелов. После чего киллер, не сбросив оружия, пошел к проезжей части. Как позже выяснилось, там его ждала машина, до которой он так и не дошел.

Вадим Чечель и Мария Строганова в Лондоне

Всё это видел некий свидетель, который побежал вслед за киллером. Сопроводив его до машины ДПС, свидетель закричал милиционерам, что перед ними вооруженный преступник. Те не сплоховали и моментально положили лицом в асфальт того, на кого указывал свидетель. Из кармана задержанного выпал пистолет с глушителем. Личность киллера установили сразу. Это оказался числящийся в федеральном розыске за убийство в Невском районе Петербурга в 2003 году Александр Дружинин. Задержанный с поличным киллер не стал прикрываться 51-ой статьей Конституции, позволяющей не давать показания против себя, а заявил, что готов сдать заказчика убийства. И назвал имя депутата Государственной Думы РФ от ЛДПР Дениса Волчека (деловой партнер и друг Кости-Могилы, «фармацевтический король» Петербурга, доверенное лицо Бориса Березовского, депутат ЗакСобрания Петербурга от ЛДПР 2002–2007 гг., депутат ГосДумы V и VI созывов от ЛДПР, в 2016 году разругался с Владимиром Жириновским и на выборы пошел от «Справедливой России», профинансировав избирательную кампанию в Петербурге, но в ГД не прошел, в настоящее время находится под следствием в связи с обвинением в мошенничестве).

Версия с Волчеком в роли заказчика убийства Чечеля не подтвердилась. Через 2,5 года Дружинин меняет свои показания и называет в качестве заказчика Владимира Кулибабу.

— Дружик вполне мог заявить, что убил Чечеля по личным мотивам, не называя заказчика, — рассказал Макаров. — В этом случае получил бы свой «восьмерик» и через 5 лет был бы уже свободен. Конечно, мы знали, что на нем как минимум еще десяток убийств, но у нас не было реальных доказательств. Однако Дружик очень уж хотел отомстить Кулибабе и своему напарнику — водителю Николаю Баранову. Оба «кинули» его на деньги. Вот Дружик и пошел на сделку. В результате 1 часть статьи 105 УК РФ (от 6 до 15 лет лишения свободы) превратилась в пункт «з» части 2 той же статьи (убийство по найму), а это уже от 8 до пожизненного. «Одним выстрелом двух зайцев…» Как сообщил Дружинин в суде, вариант с арестом Дружинина Кулибаба поднял еще на этапе подготовки. В этом случае заказчик обещал увеличить гонорар в 10 раз (за убийство Чечеля Дружик должен был получить 40 тысяч $). Столь щедрое увеличение гонорара было обусловлено единственным требованием: Дружинин в качестве заказчика должен был назвать Волчека. Конфликт между Кулибабой и Волчеком начался еще при жизни Кости-Могилы: оба авторитетных бизнесмена претендовали на роль единственного близкого советника Яковлева. После смерти Могилы и дележа оставшихся после него активов конфликт усугубился.

Владимир Кулибаба. Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

— Заказывая убийство Чечеля, Кулибаба хотел убить сразу двух зайцев, — утверждал Дружинин в суде над Кулибабой и Барановым. — Оказать услугу Тягачеву («любовная» версия была одной из основных в ряде версий о причинах заказного убийства, но развития так и не получила. — Прим. авт.) и убрать с дороги давнего соперника Волчека. Скорее всего, Кулибаба сразу решил «сдать» меня милиции, потому что еще во время подготовки к ликвидации я заметил следивших за мной «агентов». В словах Дружинина был определенный смысл. Поведение случайного свидетеля, кинувшегося вслед за киллером, как-то не вяжется с поведением обычного человека, который побежит как раз в другую сторону, а не за вооруженным преступником, рискуя стать лишним (и мертвым) свидетелем. Скорее это похоже на заранее спланированную операцию по ловле киллера на горячем. Для подготовки к убийству Кулибаба передал Дружинину 500 тысяч рублей (более 20 тысяч $ по действовавшему на тот момент курсу). Половину киллер потратил на подготовку (оружие, машина, слежка и пр.), остальное оставил на съемной квартире. Перед тем как подойти к машине Чечеля, он попросил Борисова (согласно показаниям Дружинина, именно Борисов привез его к дому, где проживала жертва) в случае собственного ареста наведаться в съемную квартиру, и передал от нее ключи. Борисов должен был избавиться от оружия, хранившегося в квартире, и забрать оставшиеся от аванса деньги.

Часть из них (150 тысяч рублей) Борисов должен был отдать матери Дружинина, часть — земляку, а остальное (около 5 тысяч $) — забрать себе.

Борисов действительно наведался в квартиру и забрал деньги, но мать Дружинина и его земляк своих долей так и не дождались. Неудивительно, что Дружинин хотел отомстить. А еще на возможность мести наложилась и надежда существенно уменьшить срок лишения свободы. — В обмен на показания против Кулибабы Дружинину обещали уменьшить срок (за убийство Чечеля в 2009 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы — прим. авт.), — рассказал Макаров. — Дружик свою часть сделки выполнил полностью, не отказавшись от показаний даже в суде, где прямо называл себя киллером, зарабатывавшим деньги заказными убийствами. Подробно рассказал, когда и как познакомился с Кулибабой, как последний спрашивал, сможет ли он «исполнить» Чечеля, где и когда Кулибаба передавал Дружинину аванс за убийство директора «Каскада». Но когда Кулибабу оправдали, прокуратура «забыла» о своих обещаниях Дружинину. Пользуясь тем, что во время подготовки к суду над Кулибабой Дружик рассказал кое-что о своих прошлых делах, на него завели еще несколько уголовных дел. К уже полученной Дружининым «двадцатке» добавился еще «пятерик». Так что выйти на свободу, даже с учетом УДО (условно-досрочное освобождение), он мог не ранее 2030 года.

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По распространенной и наиболее правдоподобной версии, присяжные оправдали Кулибабу и Баранова в 2012 году в результате блестящей работы адвоката Юрия Новолодского (президент Балтийской коллегии адвокатов имени А. Собчака, вице-президент Адвокатской Палаты СПб, депутат Законодательного Собрания Петербурга в 1994–1998 гг., один из инициаторов создания Союза адвокатов России в 1989 году). Мэтру российской адвокатуры удалось выставить Кулибабу жертвой «милицейского беспредела». Мол, начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Владислав Пиотровский (занимал этот пост с 2006 по 2011 г.) требовал от бизнесмена передачи половины всех активов. А если тот откажется, обещал посадить. Так как увольнение Пиотровского в 2011 году из МВД действительно было связано с коррупционными скандалами и насильственными отъемами бизнеса, присяжные в эту версию поверили. Однако в определенных кругах называют другую причину оправдательного вердикта. — Если помнишь, Кулибабу по этому делу арестовывали несколько раз, — рассказал корреспонденту «Новой-Европа» бывший бригадир «могиловского» ОПС, пожелавший сохранить инкогнито. — После показаний Дружика в конце 2010 года Кулибабу арестовали, но вскоре освободили под подписку о невыезде. Это обошлось Кулибабе в миллион долларов. Потом его опять отправили за решетку, но вскоре снова отпустили. Первый раз Кулибаба тратил свои деньги, а в этот раз попросил помощи у нас. Собирали всем миром. Кому именно заносили, мы не знаем. И за вердикт тоже деньги заносились, даже знаю, кому именно, но не скажу: мне еще пожить охота. Сколько точно — не знаю, но в нашей среде ходили слухи, что весь этот суд стоил Кулибабе десятку лямов зелени (10 млн $). Заниматься любимым делом на пользу государства Макаров с Дружининым продолжали поддерживать связь даже после того, как киллер отправился в ИК-4 в Форносово (колония строгого режима) отбывать срок.

ИК-4 в Форносово, где отбывал наказание Александр Дружинин. Фото: ФСИН Атлас