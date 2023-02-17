«Скоро отправлюсь в Украину»: чеченец Идрис Арсамиков, пропавший после похищения из «Домодедово», опубликовал видеообращение

Бежавший из РФ от преследования из-за гомосексуальности чеченец Идрис Арсамиков, которого накануне похитили из аэропорта «Домодедово», опубликовал видеообращение на своей странице «ВК».
«Я сейчас в Чечне, у себя дома. Жив, здоров. <…> Меня даже пальцем не тронули <…>. Вас, ЛГБТ-шников, прошу от меня отстать с вашими попытками защитить мои права. В Чечне ценят мои права, уважают как человека. <…> А я патриот, как мои два брата, которые служат в Украине. Я тоже скоро подлечусь, и, наверное, тоже скоро отправлюсь в Украину», — сказал он.
В конце видео мужчина показал своего дядю и свою мать. «Тоже недовольны, потому что вот такие оскорбления против нашей семьи гуляют в соцсети. <…> Я мужик, и скоро собираюсь жениться, успокойтесь там», — добавил Арсамиков.
Ранее сегодня кризисная группа СК SOS сообщила, что адвокатов Арсамикова не пустили в здание ОМВД по Шелковскому району Чечни, также сотрудники полиции отказались сообщать, где находится их подзащитный.
Правозащитники отмечали, что в ОМВД по Шелковскому району Арсамиков ранее подвергался пыткам и что в Чечне ему грозит смертельная опасность.
Полиция задержала 28-летнего Арсамикова в аэропорту «Домодедово» в ночь на 16 февраля. Чеченец приехал из Нидерландов в Чечню на похороны отца. По словам мужчины, полицейские сообщили ему, что за ним отправили чеченских силовиков и что задержание связано с «некоторыми проблемами» в республике. Сам Арсамиков объясняет, что его преследуют из-за гомосексуальности. Как утверждают правозащитники, могут обвинить по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК).