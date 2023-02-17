«Скоро отправлюсь в Украину»: чеченец Идрис Арсамиков, пропавший после похищения из «Домодедово», опубликовал видеообращение

«Я сейчас в Чечне, у себя дома. Жив, здоров. <…> Меня даже пальцем не тронули <…>. Вас, ЛГБТ-шников, прошу от меня отстать с вашими попытками защитить мои права. В Чечне ценят мои права, уважают как человека. <…> А я патриот, как мои два брата, которые служат в Украине. Я тоже скоро подлечусь, и, наверное, тоже скоро отправлюсь в Украину», — сказал он.

В конце видео мужчина показал своего дядю и свою мать. «Тоже недовольны, потому что вот такие оскорбления против нашей семьи гуляют в соцсети. <…> Я мужик, и скоро собираюсь жениться, успокойтесь там», — добавил Арсамиков.