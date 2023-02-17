logo
НовостиОбщество

К похищенному из «Домодедово» чеченцу, бежавшему от преследования из-за гомосексуальности, не пускают адвокатов. Более суток о нем ничего не известно

Адвокатов похищенного из аэропорта «Домодедово» чеченца Идриса Арсамикова, бежавшего от преследования из-за гомосексуальности, не пускают в здание ОМВД России по Шелковскому району Чечни. Сотрудники полиции отказались сообщать, где находится подзащитный, сообщили «Новой газете Европа» в кризисной группе СК SOS.

Уже более суток об Арсамикове ничего неизвестно, отмечают правозащитники. Адвокат подал жалобу в Следственное управление Следственного комитета и попросил провести проверку действий сотрудников. Помимо этого, адвокат подал жалобу по телефону доверия МВД. В прокуратуру района и республики дозвониться не удалось.

Ранее правозащитники отмечали, что в ОМВД по Шелковскому району Арсамиков ранее подвергался пыткам и что в Чечне ему грозит смертельная опасность.

Читайте также

Технократы надевают хаки

Кремль переводит российскую экономику на «военные рельсы». Поможет ли это Путину победить в затяжной войне?

Полиция задержала 28-летнего Арсамикова в аэропорту «Домодедова» в ночь на 16 февраля. Чеченец приехал из Нидерландов в Чечню на похороны отца. По словам мужчины, полицейские сообщили ему, что за ним отправили чеченских силовиков и что задержание связано с «некоторыми проблемами» в республике. Сам Арсамиков объясняет, что его преследуют из-за гомосексуальности. Как утверждают правозащитники, могут обвинить по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК).

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon