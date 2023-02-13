Зловещая тень

Даниил Мартынов — бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа», основное направление которого — «борьба с терроризмом». С 2013 года он работал в Чечне помощником главы республики Рамзана Кадырова по взаимодействию с силовым блоком. Мартынов лично занимался боевой и физической подготовкой сотрудников подразделений, обеспечивающих безопасность главы Чечни. В 2015 году в Гудермесе по инициативе Кадырова открыли «Российский университет спецназа», тогда Мартынов лично презентовал проект министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он же занимался обучением чеченских полицейских в этом «университете». «Туда не набирали массово всех чеченских полицейских. Отобранные для обучения в университете показательные парни потом участвовали в спортивных военных соревнованиях, в основном на Ближнем Востоке. Популярная фишка типа танкового биатлона, который продвигал Шойгу. Это были военные соревнования спецназовцев, которые нигде в боевых действиях не участвовали. Они просто занимались спортом, военной практики у них никогда не было», — говорит журналистка Елена Милашина. В феврале 2017 года телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщил о назначении Мартынова заместителем начальника Росгвардии по Чечне. — Даниил Васильевич, мы вас поздравляем, — говорит в новостном видеосюжете Рамзан Кадыров. — Нам тоже повезло. Даниил Васильевич является сейчас уже внештатным помощником моим, а раньше был штатным помощником, но все равно он будет продолжать помогать мне в курировании силового [блока]. Руководителю управления [Шарипу Делимханову] повезло с заместителем, потому что у него в подразделении будет служить такой офицер, который знает всю систему в республике, [во всей] России, сам разрабатывает новые методики и стратегии для борьбы с терроризмом и [стратегии по] охранным мероприятиям. Даниил Васильевич, я вам желаю удачи, счастья, и я уверен, что управление Росгвардии России и верховный главнокомандующий будут гордиться вами, потому что я вас знаю как самого преданного патриота своего народа. — Служу Чеченской Республике, — чеканит в ответ Мартынов.

Даниил Мартынов у здания Рады города Попасная в Украине. Фото: скрин видео

Война в Украине 26 февраля 2022 года BBC опубликовало материал на основе оказавшихся у них в распоряжении голосовых сообщений, которыми накануне российского вторжения в Украину обменивались «человек с голосом главы Чечни Рамзана Кадырова и человек с голосом зама чеченской Росгвардии Даниила Мартынова». Эти люди обсуждают, в том числе и то, какой была реакция командиров, когда они узнали настоящую цель операции. «Шеф, хочу сразу извиниться, у нас связи вообще, шеф, не было. Мы постоянно находились в том районе, из которого будем выходить с нашими подразделениями через границу […]. Отработали полностью все вопросы, вошли во взаимодействие со всеми специальными подразделениями […]. Изучили маршруты, по которым будет переходить, маршрут движения на той стороне и непосредственно по работе в городе […] Везем с собой подробные карты, схемы, ребята все изучили», — приводит издание содержание голосового сообщения, которое предположительно Мартынов отправил Кадырову. BBC делает вывод, что в начале февраля прошлого года,

когда российские власти отрицали слухи о подготовке к вторжению в Украину, Мартынов звонил Кадырову и докладывал, что подготовительная работа в Беларуси завершена, и он возвращается в Москву.

«Рамзан Ахматович, старший брат, спасибо за подмогу! Но мы надеемся, что мы вас пригласим, когда уже музыку настроим, нашу правильную, и уже в районе Майдана или Крещатика танцы подготовим», — говорит Мартынов. Участие Мартынова в войне в Украине не было тайной: до мая 2022 года Кадыров в своем телеграм-канале публиковал посты о «военных успехах» Мартынова, называя его своим «дорогим братом». «Здание Рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Все. Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут. Наш дорогой БРАТ Даниил Мартынов вместе с бойцами чеченского спецназа зачищает город от нацистских недобитков. Скоро весь город будет свободным. Люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами. Мирная жизнь будет царить везде. И это касается не только данного населенного пункта, но всех городов и сел ДНР и ЛНР. Бандгруппы свое получат по полной программе и все будет хорошо! Главное на этом этапе — набраться терпения и ждать» (пунктуация и орфография оригинала).

Даниил Мартынов среди чеченских спецназовцев после победы на соревнованиях в Иордании. Фото: Яндекс Дзен

Служба безопасности Украины утверждает, что в первые недели вторжения Мартынов руководил чеченскими подразделениями Росгвардии, принимавшими участие в войне. Затем в августе прошлого года СБУ официально предъявила Мартынову обвинение по статье национального уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны и жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением. Согласно данным СБУ, 5 марта 2022 года Мартынов лично руководил захватом психоневрологического интерната в поселке Бородянка Киевской области. Большинство пациентов этого ПНИ — пожилые люди. Кадыровцы во главе с Мартынов взяли в заложники более 500 человек, их использовали в качестве живого щита, разместив в интернате свою огневую позицию. Заявление СБУ подтвердила директор ПНИ в Бородянке Марина Ганицкая. «Прежде враг ходил вокруг нашей территории — ставили мины вокруг нас. Мы наблюдали, как они роют окопы. А шестого марта к нам зашел кадыровский полк. Выломали ворота, заехала техника, человек восемьдесят военных. Всех нас вывели, вынесли даже тех, кто ходить не может. Сказали: «Директора сюда». Меня вывели вперед. Передо мной встал военный, представился. Сказал, что он — Даниил Мартынов, полковник русской армии. Сказал, что если будем хорошо себя вести, то будем живы, не станут нас убивать, не причинят нам боли и больше ни одно стекло не выпадет из наших окон. Сказал, что они пришли от нацистской власти нас освобождать, хотят сжечь наше правительство. Сказал: «Мы сейчас запишем коротенькое видео, вы нас поблагодарите и будете свободны, будете под защитой российского президента Владимира Путина». Спросила, за что благодарить? Он наклонился к моему лицу, посмотрел в глаза и сказал: «За то, что вы живы». Это было страшно. Он на меня не кричал, нет. Сказал, что он за две минуты может нас всех взорвать, но если видео запишем, все будет хорошо», — рассказала Ганицкая «Медузе».

По словам нашего источника в Чечне, участие в спецоперации в Украине для Мартынова было попыткой «сбежать из Чечни».

«Из слитых голосовых понятно, что они ожидали быстрый победный марш. А когда столкнулись с реальностью, с сопротивлением украинцев, у Мартынова возник конфликт с чеченцами и чеченскими командирами батальонов. Мартынову предъявили претензии, как я понимаю, за то, что он обещал им бескровный парад на Крещатике в Киеве, а в результате все оказалось не так. У чеченцев началась паника, и они побили Мартынова, — говорит источник «Новой.» — Мартынов давно хотел слинять из Чечни. И тут ему подвернулась такая возможность. На войне он отсиделся. Работа на Кадырова все-таки очень токсичная. Мартынов хотел более спокойной работы. Чеченцы же его все время унижали, вечно ставили на место. Он же — русский, человек, который против чеченцев воевал. Мартынов чувствовал эту дискриминацию постоянно, его все время сопровождало такое отношение со стороны близкого окружения Кадырова, может быть, и со стороны самого Кадырова». После неудач под Киевом Мартынова и его батальоны перебросили в ЛДНР. Последняя публикация об участии «дорогого брата» Мартынова в войне появилась на канале Кадырова 8 мая.

Даниил Мартынов в больнице Луганска. Фото: скрин видео

Гуманитарная миссия 7 февраля в официальном телеграм-канале МЧС России было опубликовано видео, демонстрирующее, как Мартынов по прибытии в Турцию отчитывается о составе, оснащении и планах российских спасателей по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения. Официальная должность Даниила Мартынова теперь — советник главы МЧС России. О его возможном назначении на этот пост еще в июне со ссылкой на свои источники писало РБК. «Сейчас Даниил Мартынов постоянно сопровождает нового министра МЧС Александра Куренкова. Он присутствует на всех мероприятиях с его участием: на селекторе, оперативных совещаниях и прочих мероприятиях. Куренков представляет Мартынова как его доверенное лицо», — приводит издание слова своего собеседника.