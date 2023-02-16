«Ведомости»: владелец издательства Popcorn Books, выпустившего «Лето в пионерском галстуке», ищет покупателя на компанию

Владелец Popcorn Books Денис Котов планирует продать издательство и уже ищет на него покупателя. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству организации.
Сам владелец издательства также подтвердил изданию, что рассматривает вариант продажи Popcorn Books.
Журналисты «Ведомостей» связывают решение Котова с тем, что на издательство ранее составили протокол о «пропаганде ЛГБТ и смены пола» (статья 6.21 КоАП) из-за жалобы депутата Госдумы Александра Хинштейна.
«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и "Попкорн букс", бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам», — заявил тогда депутат.
Хинштейн пожаловался на издательство в декабре. Депутат направил запросы в Генпрокуратуру, МВД, Роспотребнадзор и Роскомнадзор о привлечении Popcorn Books к ответственности.
«После вступления в силу законов о запрете ЛГБТ-пропаганды — издательство не только продолжило продажу подобных книг, но и демонстративно наносит теперь на их обложки цитату из 29 статьи Конституции, гарантирующую свободу слова и запрет цензуры», — написал он тогда.
Речь идет об акции, которую издательство провело в начале декабря — на обложках всех лгбт-романов появилась ссылка на статью 29.5. Конституции РФ — «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». Однако акция не продлилась долго — изображения изменили на следующий день после того, как информация о них появилась в СМИ.
После вступления в силу закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» книга «Лето в пионерском галстуке» фактически оказалась вне закона. Книжным магазинам пришлось практически сразу отказаться от нее, а в феврале авторов романа признали «иноагентами».