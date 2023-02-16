«Ведомости»: владелец издательства Popcorn Books, выпустившего «Лето в пионерском галстуке», ищет покупателя на компанию

Владелец Popcorn Books Денис Котов планирует продать издательство и уже ищет на него покупателя. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству организации.

Сам владелец издательства также подтвердил изданию, что рассматривает вариант продажи Popcorn Books.

Журналисты «Ведомостей» связывают решение Котова с тем, что на издательство ранее составили протокол о «пропаганде ЛГБТ и смены пола» (статья 6.21 КоАП) из-за жалобы депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и "Попкорн букс", бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам», — заявил тогда депутат.