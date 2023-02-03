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Минюст внес в реестр «иноагентов» Николая Соболева, Павла Мезерина, Александра Макашенца, а также авторов «Лета в пионерском галстуке»

В реестр «иноагентов» попали блогер Николай Соболев, координатор движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин, ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Александр Макашенец, а также Екатерина Дудко и Елена Прокашева — авторы книги «Лето в пионерском галстуке». Об это сообщается на сайте Минюста.

Соболев, по мнению ведомства, высказывался против граждан России и выступал в поддержку недружественной страны — Украины, а также распространял материалы «иноагентов» для неограниченного круга лиц. Блогер выступает против войны в Украине.

Мезерин попал в реестр за организацию иностранных публичных мероприятий и участие в них, а также за призывы «к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Макашенец, помимо того, что высказывался против войны в Украине и распространял материалы «иноагентов», также публиковал «негативную информацию о деятельности Минобороны» и «продвигал санкции» в отношении граждан России.

Дудко и Прокушеву обвинили в «пропаганде ЛГБТ-отношений, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства».

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