Власти Украины сообщили о массированной атаке страны российскими ракетами и дронами. В Днепропетровской области погибла женщина

Российская армия ночью провела массированный обстрел Украины, выпустив по территории страны 32 ракеты. Об этом сообщили в командовании воздушных сил ВСУ.

«Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. <…> К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей», — говорится в пресс-релизе военных. Уточняется, что 12 крылатых ракет были запущены из района Каспийского моря, восемь — с фрегата из акватории Черного моря, еще 12 — из района Курска. Также две управляемые авиационные ракеты были выпущены из района Мелитополя, рассказали в командовании. Утверждается, что 16 ракет военным удалось сбить.

Последствия обстрела в Павлограде. Фото: Сергей Лисак

Как рассказала пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк, атака была «миксованная» — использовались как ракеты, так и беспилотники. «ПВО Южного направления сработало на отлично: сбиты все восемь ракет — шесть над Николаевщиной, два над Херсонщиной. <…> Знаем, что есть попадания во Львовской области», — сообщила она она.

Последствия обстрела в Павлограде. Фото: Сергей Лисак

Глава львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе в результате обстрела. По его словам, на месте возник пожар, который удалось потушить. Раненых и погибших нет, утверждает Козицкий. В городе Павлоград Днепропетровской области из-за ночной атаки российской армии погиб один человек, семь получили ранения, сообщил глава региональной администрации Сергей Лисак.

Последствия обстрела в Павлограде. Фото: Сергей Лисак

«В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали», — написал он. Двоих госпитализировали, их состояние оценивают как средней тяжести, передает Лисак. Было также повреждено промышленное предприятие, рассказал глава администрации. На месте возник пожар, который спасатели уже потушили. Также сообщается о семи разрушенных и 30 пострадавших домах.

обновлено 9:00 мск В Кировоградской области тоже сообщают об ударе по объекту инфраструктуры. По данным главы администрации Адрея Райковича, прилет был в Кропивницком районе. «На месте работают оперативные службы. Обошлось без жертв», — рассказал он.