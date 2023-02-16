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Парламент Словакии признал Россию государством-спонсором терроризма

Национальный совет Словакии принял резолюцию, признающую действующий российский режим террористическим, а Россию — государством, поддерживающим терроризм. Об этом говорится на сайте парламента.

Нацсовет осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы со стороны России применить ядерное оружие.

«Он осудил широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру», — говорится в заявлении парламента.

Словакия не признает результаты так называемых «референдумов» в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины. Парламент также поддержит усилия по созданию специального трибунала для судебного преследования за военные преступления.

Также Нацсовет осудил гибридную войну, которую Россия ведет на территории Словакии. Документ призывает правоохранительные органы, разведывательные службы и другие компетентные органы страны не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее с целью поддержания безопасности и демократии в Словакии.

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23 ноября Европейский парламент принял решение о признании России государством — спонсором терроризма. В Европарламенте подчеркнули, что удары российских войск по гражданским объектам — по энергетической инфраструктуре, больницам, школам и убежищам — нарушают международное право.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала РФ террористическим государством. Документ призывает создать специальный Международный трибунал по российской агрессии. 13 сентября парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала Россию страной с террористическим режимом.

Помимо этого, ранее парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии объявили Россию государством, поддерживающим терроризм, а Палата представителей парламента Нидерландов признала Россию государством — спонсором терроризма.

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