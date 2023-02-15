Таня следствия

6 февраля Служба государственной безопасности (СГБ) задержала в Риге активистку партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) 22-летнюю Татьяну Андриец. Ей предъявлено обвинение по двум статьям Криминального закона — 81.1 (помощь иностранному государству в его деятельности, направленной против Латвийской Республики) и 84 (нарушение санкций, установленных Советом Безопасности ООН). Это задержание и последовавший за ним двухмесячный арест девушки вызвали широкий резонанс и в Латвии, и в России.

Яростные защитники Татьяны Андриец уверены, что ничего противозаконного она не совершала и что ее арест носит чисто политический характер. Мол, это не что иное, как проявление русофобии со стороны латвийских властей и месть активистке за участие в акциях против сноса советских памятников. Другая часть сочувствующих говорит о наивности девушки: сама не ведает, что творит, — а значит, надо понять и простить. Однако немало и тех, кто считает арест молодой активистки совершенно оправданным, а ее деятельность — серьезным преступлением против страны, гражданкой которой она является.

Татьяна Андриец на акции «Бессмертный полк» в Риге. Фото: Facebook

Латвийская служба безопасности не отличается многословностью, однако кое-что о причинах задержания Татьяны стало известно. В СГБ предполагают, что задержанная администрировала телеграм-канал «Антифашисты Прибалтики». Таким образом, она подозревается в совершении действий, направленных против национальных интересов Латвии.

В квартире матери Татьяны, то есть по месту проживания девушки, был проведен обыск, во время которого изъяты все носители информации.

Изначально задержание предполагалось на 48 часов, однако в суд поступило ходатайство о необходимости ареста задержанной, которое было судом удовлетворено. Сейчас Татьяна Андриец находится в женской Ильгуциемской тюрьме в Риге. Телеграм-канал, администрирование которого вменяют в вину активистке РСЛ, чаще всего упоминается в связи с вербовкой «партизан» в Латвии для борьбы против «фашистского режима», а также с составлением так называемых «расстрельных списков»: канал собирает информацию о латвийских государственных и общественных деятелях, которые выступают против войны России в Украине. Эту информацию создатели канала планируют передать спецслужбам РФ и другим ведомствам, чтобы в отношении этих лиц, когда Россия «освободит» Латвию, были приняты соответствующие репрессивные меры. В целом канал «Антифашисты Прибалтики» прославляет Россию, ее политический режим, внешнюю политику и агрессию против Украины. Его авторы не скрывают своего желания приехать в Латвию «на российских танках». Канал публикует призывы к проведению кибератак на латвийские государственные учреждения и частные компании. Подписчикам канала предлагают также собирать информацию об инфраструктуре национальных вооруженных сил и сил союзников НАТО на территории Латвии.

Среди создателей телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики» фигурирует латвийский блогер Сергей Васильев, против которого в Латвии и Финляндии возбуждены уголовные дела за «финансирование терроризма», а также некая Виктория Матуле, выступающая на канале под псевдонимом Луна. И Васильев, и Матуле находятся сейчас на территории России. С последней Татьяна Андриец хорошо знакома. Поступив в Санкт-Петербургский университет, Татьяна не раз встречалась с Луной, о чем свидетельствуют публично доступные фотографии. Однако Виктория недавно выступила с заявлением, в котором отрицает участие Татьяны в администрировании канала «Антифашисты Прибалтики». Отрицает это и сама Татьяна. В конце января она приехала в Латвию на каникулы и спокойно жила здесь около двух недель. Для нее и для ее соратников по РСЛ задержание и арест стали неожиданностью.

Татьяна Андриец. Фото: Facebook

Татьяна Андриец — член партии «Русский союз Латвии», которая позиционирует себя как защитница русскоязычных в Латвии. Именно РСЛ активно выступал за сохранение образования на русском языке и за сохранение советских памятников. Лидером партии много лет остается депутат Европарламента Татьяна Жданок, которая год назад голосовала в ЕП против осуждения российской агрессии в Украине и введения санкций в отношении путинского режима. Формальная позиция РСЛ в отношении войны в Украине — «не всё так однозначно». Публично партия агрессию РФ не поддерживает, но и не осуждает. Это позволяет ей до сих пор легально оставаться в латвийском политическом поле. «Русский союз Латвии» участвовал в прошедших осенью парламентских выборах, но не преодолел 5-процентный барьер и в Сейм не попал. Зато на предыдущих муниципальных выборах четыре человека от РСЛ прошли в Рижскую думу.

Мирослав Митрофанов (в середине) и члены партии «Русский союз Латвии». Фото: Facebook

Руководит фракцией «Русского союза Латвии» в столичном самоуправлении Мирослав Митрофанов, являющийся также сопредседателем правления партии вместе с Татьяной Жданок. Митрофанов рассказал «Новой газете Европа», что перед отъездом на учебу в Санкт-Петербург Татьяна написала заявление: «В связи с тем, что буду жить в другой стране, прошу исключить меня из состава партии…» Но сопартийцы ее уговорили просто заморозить членство до момента, когда она отучится и вернется. — Она резко отличается от большинства современной молодежи тем, что готова защищать свои идеалистические представления, — говорит про Татьяну Андриец Митрофанов. — Ну, то есть когда ты говоришь современным детям, молодежи, что это опасно, человек обычно отступает и говорит: «Ну да, зачем мне это». А у нее появляется азарт — азарт преодоления и сопротивления. С одной стороны, это замечательно — такая готовность бороться за свои убеждения. С другой стороны, конечно, это накладывает на родственников или на старших товарищей дополнительные сложности. Надо всё-таки как-то направлять активности в созидательное русло. Сложно, конечно, с ней, но интересно. Говоря об активности Татьяны Андриец, сопредседатель РСЛ вспоминает, как она выходила дежурить в ночной дозор к памятнику Освободителям Риги (снесен в августе прошлого года), а также участвовала в акции по сбору подписей под петицией в Европарламент «против русофобии и сноса памятников». На вопрос, причастна ли Татьяна к деятельности телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», политик отвечает так: — Она знакома с фигурантами — знакома с теми, кто там пишет и заведует. Она с ними встречалась в Питере, они создали маленькое латвийское землячество, кофе пили вместе, что-то там обсуждали, фотографировались. То есть в этом нет никакого секрета. Но одно дело — встречаться, другое — активно участвовать в этой деятельности. Я ей задавал эти вопросы, она категорически отрицала, что она там работает.

Глава фракции РСЛ в Рижской думе уверяет, что контент в телеграм-канале «Антифашисты Прибалтики» у него лично вызывает отторжение. И что члены партии еще раньше договорились не черпать информацию из подобных источников и не распространять ее. — И все эту договоренность выполняли, — говорит он. — Несколько раз были срывы: кто-то пытался как-то всё это дело обойти, тогда надо было разбираться. Я, в принципе, спрашивал у Татьяны, какое она к ним отношение имеет. И она клялась, что она не работает на них в качестве администратора и в качестве модератора.

Из рассказа Мирослава Митрофанова следует, что Татьяна Андриец собиралась приехать в Латвию еще до Нового года и спрашивала у него совета, ехать или нет. Он ей ответил, что она, безусловно, интересна полиции,

потому что не закрыты некоторые административные дела по прошлым годам. То есть вероятность ее задержания была. В тот раз девушка прислушалась и не поехала в Латвию. После этого, как утверждает Митрофанов, он с Татьяной не общался, пока она не оказалась в Латвии в конце января. Мирослав Митрофанов считает, что поначалу претензий к Татьяне со стороны Службы безопасности не было — они появились внезапно накануне ее задержания. И причиной этой внезапности, по его предположению, мог быть чей-то донос: «информация, которая была предоставлена кем-то из недоброжелателей или даже, может быть, компилирована кем-то». «Подлым действием», по предположению Митрофанова, мог быть некий скриншот с компьютера или телефона, обработанный в графическом редакторе. Таким образом, по его мнению, в любую невинную переписку можно вставить пару слов, и эта переписка будет выглядеть совсем по-другому.

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Татьяна Андриец родилась в Норвегии, хотя ее мама рижанка. Училась в норвежской школе и хорошо говорит по-норвежски. Когда она переехала в Латвию, то какое-то время училась в русской школе, затем перевелась в латышскую. Является гражданкой Латвии, участвовала в выборах как кандидат от РСЛ. «Русский союз Латвии» и руководители партии считают арест Татьяны чрезмерным действием: она, по их мнению, не представляет никакой опасности для государства. При этом Митрофанов признает, что у него с Татьяной имеются некоторые идеологические разногласия, которые в совместной работе удавалось сглаживать. Часть общества считает, что органы безопасности и так слишком мягки к таким людям, как Татьяна Андриец и ее соратники, проходящие по похожим уголовным статьям.

Элита Вейдемане. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

«Латвийские суды фактически оправдывают этих негодяев, — пишет известная публицистка Элита Вейдемане, выражающая мнения национально ориентированной части латышского общества. — С 24 февраля прошлого года, когда Россия вторглась в Украину, Управление уголовного розыска возбудило 34 уголовных дела за деятельность лиц, поддерживающих российскую агрессию, а также за антигосударственные высказывания и призывы к агрессии. В большинстве случаев нарушение совершалось демонстративно, но суд часто позволял этим нарушителям оставаться на свободе, а наказания носили в основном символический характер — виновный признается, что сожалеет о содеянном, а далее — соглашение с прокурором, небольшой залог, и человек на свободе!»

При этом Вейдемане упоминает блогера Эдгара Блейдерса, Владимира Линдермана, Руслана Панкратова и других защитников «русского мира» в Латвии, которых после первоначального задержания и ареста затем выпускали под залог.

«Боюсь, что то же самое произойдет и с сотрудницей канала «Антифашисты Прибалтики» Татьяной Андриец: у СГБ будет собрана приличная доказательная база, но суд в сотрудничестве с прокуратурой решит, что «не все так однозначно» и отпустит Андриец на свободу», — резюмирует публицистка. Уголовные процессы против защитников «русского мира» в Латвии в последнее время возбуждаются сравнительно часто. В основном обвиняют тех, кто игнорирует принятый уже после начала войны закон, запрещающий публичную поддержку военной агрессии России против Украины (о публичном прославлении преступлений против мира и военных преступлений). В результате большинство тех, кто в социальных сетях открыто выражал симпатии путинской власти и клеймил «укронацистов», очень скоро притихли: работа Службы государственной безопасности дает свои плоды. Кто-то отделался вызовом на беседу и строгим предупреждением, кто-то — штрафом. Самые рьяные получили повестки в суд.

Кирилл Федоров. Фото: скрин видео

Так, еще 17 марта был задержан популярный рижский ютуб-блогер Кирилл Федоров. Информация в телеграм-канале «Война История Оружие», который связан с интернет-проектами Федорова, гласила, что ему инкриминируется нарушение латвийского криминального закона по статьям 78 (разжигание национальной, этнической и расовой ненависти) и ст. 74 п.1 (оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а также военного преступления).

По похожим обвинениям 17 июня задержали, а затем арестовали (позже был выпущен под залог) бывшего члена партии национал-большевиков и активного приверженца «русского мира» Владимира Линдермана. Начаты уголовные процессы в отношении нескольких латвийских журналистов, сотрудничавших с прокремлевскими пропагандистскими СМИ, находящимися под запретом в Латвии. В январе этого года по части 1 ст. 74 и ст. 78 Криминального закона Латвии открыт уголовный процесс против тиктокера Эдгара Блейдера, который подозревается в разжигании ненависти на этнической почве. Как отмечают в СГБ, на платформе Тик-Ток его видео преимущественно фокусируются на поддержке России и направлены на разжигание ненависти к латышам и украинцам, а также оправдание и прославление войны, начатой Россией против Украины.