Как очистилась Европа

В прошлом году европейский энергетический рынок не только пережил серьезный кризис, но и совершил рекордный рывок в «зеленое» будущее: впервые в истории Европа произвела благодаря солнцу и ветру больше электричества, чем из ископаемых ресурсов. Рассказываем, как вторжение России в Украину ускорило переход европейцев к возобновляемой энергетике.
Чистое спасение
Последствия пандемии, рост цен на ископаемое топливо, энергетический шантаж Кремля, снижение производительности ГЭС из-за засухи и перебои с атомной генерацией — в 2022 году всё это погрузило европейскую энергетику в кризис, который исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль уже назвал крупнейшим в истории.
Но Евросоюзу удалось избежать коллапса и остаться верным себе: дефицит энергоносителей он компенсировал сокращением потребления и рекордным скачком солнечной и ветряной энергетики.
Судя по докладу независимого аналитического центра Ember, который был опубликован 31 января, вместе эти два источника энергии произвели для Евросоюза более одной пятой (22,3%) всего электричества в 2022 году.
Солнце и ветер впервые обогнали природный газ (19,9%), попутно сэкономив европейским странам 10 миллиардов евро на его покупку. Позади также остался уголь (16%), возвращения которого так опасались сторонники безуглеродной энергетики.
Краткий всплеск интереса к углю всё же случился, но не сорваться помогла именно возобновляемая энергетика — особенно солнечная, выросшая на 24% по сравнению с прошлым годом.
«Солнечная генерация подоспела как раз в тот момент, когда Европа больше всего в ней нуждалась», — говорит генеральный директор Европейской ассоциации солнечной энергетики SolarPower Europe Вальбурга Хеметсбергер. С ее точки зрения, в этом году солнечные панели приблизят европейские страны к полному переключению на возобновляемые источники.
Солнечные панели в Гриссене, Германия, январь 2023 года. Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images
Вместе с гидрогенерацией (10%) и биоэнергией (6%) доля возобновляемой электроэнергетики в энергобалансе Евросоюза образца 2022 года приближается к 40%. В этом году ожидается, что выработка европейских ГЭС, упавшая из-за аномальной жары, восстановится, а рост солнечной и ветряной энергетики продолжится.
Атомная генерация, которая в прошлом году снизилась до 21,9%, тоже должна восстановиться с возвращением в строй французских АЭС.
Защита от Путина
За прошедший год девять стран ЕС произвели более половины всего необходимого им электричества из возобновляемых источников; список возглавляет Люксембург (86%). В какой-то момент в октябре Греция продержалась на возобновляемой генерации пять часов подряд, а Литва продемонстрировала ее самый большой прирост в энергобалансе. Вообще, страны, имеющие выход к Балтийскому морю, располагают колоссальным потенциалом оффшорной ветроэнергетики и могли бы в прямом смысле «защитить Евросоюз от Путина».
Аналитики Ember прогнозируют, что в 2023 году выработка электричества на основе ископаемого топлива в Европе может упасть на 20%. Тем временем на фоне кризиса, вызванного российским вторжением в Украину, возобновляемая энергетика всё больше завоевывает европейский рынок электроэнергии. По предварительным данным, в крупных странах Евросоюза солнечные батареи стали устанавливать чаще на 17–26%, а к 2030 году доля возобновляемой генерации в европейском энергобалансе может вырасти почти до 70%.
Пока цель, закрепленная в законодательстве ЕС, составляет 45% чистой энергии к 2030 году (и сокращение парниковых выбросов как минимум на 55%). Однако на этот раз у Евросоюза есть шанс перевыполнить климатические задачи.
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