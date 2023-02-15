Как очистилась Европа

В прошлом году европейский энергетический рынок не только пережил серьезный кризис, но и совершил рекордный рывок в «зеленое» будущее: впервые в истории Европа произвела благодаря солнцу и ветру больше электричества, чем из ископаемых ресурсов. Рассказываем, как вторжение России в Украину ускорило переход европейцев к возобновляемой энергетике.

Последствия пандемии, рост цен на ископаемое топливо, энергетический шантаж Кремля, снижение производительности ГЭС из-за засухи и перебои с атомной генерацией — в 2022 году всё это погрузило европейскую энергетику в кризис, который исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль уже назвал крупнейшим в истории.

Но Евросоюзу удалось избежать коллапса и остаться верным себе: дефицит энергоносителей он компенсировал сокращением потребления и рекордным скачком солнечной и ветряной энергетики.

Судя по докладу независимого аналитического центра Ember, который был опубликован 31 января, вместе эти два источника энергии произвели для Евросоюза более одной пятой (22,3%) всего электричества в 2022 году.

Солнце и ветер впервые обогнали природный газ (19,9%), попутно сэкономив европейским странам 10 миллиардов евро на его покупку. Позади также остался уголь (16%), возвращения которого так опасались сторонники безуглеродной энергетики.

Краткий всплеск интереса к углю всё же случился, но не сорваться помогла именно возобновляемая энергетика — особенно солнечная, выросшая на 24% по сравнению с прошлым годом.

«Солнечная генерация подоспела как раз в тот момент, когда Европа больше всего в ней нуждалась», — говорит генеральный директор Европейской ассоциации солнечной энергетики SolarPower Europe Вальбурга Хеметсбергер. С ее точки зрения, в этом году солнечные панели приблизят европейские страны к полному переключению на возобновляемые источники.