Генсек НАТО объявил об увеличении объемов производства вооружений и боеприпасов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об увеличении объемов производства вооружений и боеприпасов, а также инвестиций в оборону со стороны стран-участниц Альянса на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».

Столтенберг заявил о пересмотре целевых показателей возможностей Альянса в отношении запасов боеприпасов. «Министры рассмотрели пути укрепления промышленного потенциала и пополнения запасов вооружений и боеприпасов», — рассказал он.

По его словам, США и Франция уже подписали контракты, также обязательства взяли на себя Германия и Норвегия.

Также Столтенберг объявил о комплексном пакете помощи Украине, в который войдут продовольствие, топливо, медикаменты, системы борьбы с беспилотниками и понтонные мосты.

Генсек НАТО анонсировал несколько международных проектов, которые будут действовать внутри Альянса — по накоплению боеприпасов, обеспечению наземной воздушной обороны и безопасности критической подводной инфраструктуры.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что министры обсудили важность инвестирования в оборону, развитие обязательств по оборонным инвестициям и будущие обязательства после 2024 года.

«В настоящее время все больше стран расходуют на оборону не менее 2% своего ВВП. А 2022 год стал восьмым подряд годом увеличения расходов на оборону со стороны европейских союзников и Канады. Дополнительные инвестиции составят 350 миллиардов долларов. Ожидается, что эта тенденция сохранится, но необходимо больше», — заявил генсек НАТО.

Во вторник Остин сообщил, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление весной. Также он рассказал, что восемь стран отправят в Украину танки, а Норвегия передаст Киеву военную и гуманитарную помощь стоимостью 7,5 миллиардов долларов в течение пяти лет. Минобороны Польши заявило, что первые боевые танки Leopard поступят в Украину в марте.

Встреча министров обороны НАТО проходит в Брюсселе 14 и 15 февраля. В отдельных сессиях, помимо стран-участниц Североатлантического альянса, принимают участие министры обороны Украины, Финляндии и Швеции.