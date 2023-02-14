Глава Пентагона заявил, что контрнаступление ВСУ ожидается весной

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление весной, согласно ожиданиям Альянса. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли. Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

«Мы видим, как Россия отправляет на войну новых солдат. Эти войска плохо обучены и оснащены, поэтому уровень потерь среди них очень высок. Украина хочет, как только это станет возможно, воспользоваться моментом и поменять ситуацию на поле боя в свою пользу.

Мы ожидаем, что они [ВСУ] начнут контрнаступление весной.

Поэтому мы в контактной группе по вопросам обороны Украины прилагаем все усилия, чтобы обеспечить их бронетехникой, огневыми средствами, поддержкой. Мы считаем, что у них будет окно возможностей для реализации инициативы», — заявил Остин. Ранее глава Пентагона сообщил, что восемь стран отправят в Украину танки, а Норвегия передаст Киеву военную и гуманитарную помощь на 7,5 миллиардов долларов в течение пяти лет. Минобороны Польши рассказало, что первые «Леопарды» поступят в Украину в марте. В начале января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что весной украинская армия планирует «самое серьезное» контрнаступление. Тогда он рассказал, что боевые действия в марте будут «самыми жаркими».