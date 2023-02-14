Глава Пентагона сообщил, что 8 стран передадут Киеву танки. «Леопарды» из Польши будут поставлены в Украину в марте

Глава Минобороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что восемь стран отправят в Украину танки. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».

По словам Остина, об этом стало известно на встрече контактной группы по защите Украины в формате «Рамштайн». Министр обороны США сообщил, что восемь стран передадут Украине передовые боевые танки — Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

«Это танки Stryker, Bradleys и Abrams из США, Challenger из Великобритании и бронетранспортеры из Канады, а также отремонтированные танки Т-72 из США, Нидерландов и Чехии в дополнение к тому, что уже отправила Польша», — сказал глава Пентагона.

США, Нидерланды и Чехия предоставят Украине совместно около 90 танков. Кроме того, Франция и Италия предоставят Киеву системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Также Франция объявила, что будет сотрудничать с Австралией, чтобы увеличить производство боеприпасов калибра 155 мм для Украины. Норвегия передаст Киеву военную и гражданскую помощь на сумму 7,5 миллиардов евро в течение ближайших пяти лет.