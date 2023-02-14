Глава Пентагона сообщил, что 8 стран передадут Киеву танки. «Леопарды» из Польши будут поставлены в Украину в марте

Глава Минобороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что восемь стран отправят в Украину танки. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».
Слева направо: генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Nato.int
По словам Остина, об этом стало известно на встрече контактной группы по защите Украины в формате «Рамштайн». Министр обороны США сообщил, что восемь стран передадут Украине передовые боевые танки — Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
«Это танки Stryker, Bradleys и Abrams из США, Challenger из Великобритании и бронетранспортеры из Канады, а также отремонтированные танки Т-72 из США, Нидерландов и Чехии в дополнение к тому, что уже отправила Польша», — сказал глава Пентагона.
США, Нидерланды и Чехия предоставят Украине совместно около 90 танков. Кроме того, Франция и Италия предоставят Киеву системы противовоздушной обороны SAMP/T.
Также Франция объявила, что будет сотрудничать с Австралией, чтобы увеличить производство боеприпасов калибра 155 мм для Украины. Норвегия передаст Киеву военную и гражданскую помощь на сумму 7,5 миллиардов евро в течение ближайших пяти лет.
«У меня нет никаких объявлений насчет истребителей», — сказал Остин.
Первые танки Leopard от Польши прибудут в Украину в марте, сообщило минобороны страны в твиттере.
Сегодня в штаб-квартире Альянса прошла девятая встреча контактной группы по защите Украины. В ней принял участие министр обороны Украины Алексей Резников.
Фото: Nato.int
В Брюсселе проходит двухдневная встреча министров обороны стран-участниц НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг перед началом мероприятия заявил, что президент России Владимир Путин «готовится к новой войне, к новым наступлениям и новым атакам».
По словам Столтенберга, вопрос поставки истребителей Украине сейчас «не самый актуальный, но в данный момент обсуждается».
«Сейчас крайне необходимо выполнить то, что было обещано — поставить бронетранспортеры, боевые машины пехоты, немецкие „Мардеры“, американские „Брэдли“ и, конечно же, основные боевые танки, „Леопарды“ и другие», — сказал он.
Также Столтенберг сообщил, что время ожидания крупнокалиберных боеприпасов для Украины увеличилось с 12 до 28 месяцев, а это означает, что размещенные сейчас заказы будут доставлены только через два с половиной года.
Фото: Nato.int
Утром Bloomberg со ссылкой на действующих и бывших чиновников и дипломатов сообщил, что на встрече в Брюсселе министры подпишут новое политическое руководство с инвестиционными требованиями для подготовки к какой-либо военной деятельности в будущем.
В нем будут намечены способы участия НАТО в так называемом «высокоинтенсивном конфликте», когда страны-союзницы обязаны защищать друг друга согласно Статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, а также вне зоны действия этой статьи, пишет издание.
По словам собеседника Bloomberg в НАТО, участникам Альянса предложат инвестировать в более тяжелые силы обороны, в усиление противовоздушной и противоракетной обороны.
Накануне Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что США заявили Украине, что не будут поставлять ракеты большой дальности ATACMS, потому что у Пентагона их мало.
«Переброска ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению американских запасов
и повредит готовности вооруженных сил США к будущей битве», — заявили собеседники издания.
Помимо этого, администрация президента США Джо Байдена беспокоится, что Киев, получив ракеты дальностью 300 километров, будет стрелять вглубь России и «пересечет то, что Кремль называет „красной чертой“», сообщает издание.
Встреча министров обороны НАТО проходит в Брюсселе 14 и 15 февраля. В ней, помимо стран-участниц Альянса, принимают участие глава минобороны Украины, а также министры обороны Финляндии и Швеции.