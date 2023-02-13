Kyiv is the capital of Great Britain

На прошлой неделе состоялось первое после начала полномасштабного вторжения России в Украину европейское турне Владимира Зеленского. И не случайно стартовой точкой поездки для президента Украины стал Лондон — один из наиболее ярых и последовательных сторонников Киева в войне и стремлении во что бы то ни стало сдержать агрессию России. За прошлый год в Британии сменилось три премьер-министра, но это никак не отразилось на курсе Альбиона в безоговорочной поддержке Украины. Причины этой неизменной политики Британии лежат в тяжелом наследии российско-британских отношений и собственных внутриполитических интересах лондонского истеблишмента. Не последнюю роль играет и потеря среди консервативной части британцев уверенности в результатах Брекзита. Может ли Лондон в случае новых политических потрясений отвернуться от Киева? Разбирался специалист по современной истории Британии, научный сотрудник Queen's University Александр Титов.

Чай по-крымски За 2022 год в Британии сложился и уверенно держится общественный и элитный консенсус о необходимости безоговорочной поддержки Украины. Из Лондона война представляется без полутонов — как борьба добра со злом. Поэтому помощь Киеву население ощущает не только как политическое, но и как моральное обязательство. На такое восприятие войны в обществе влияет, прежде всего, крайне непростая история отношений Лондона и Москвы последних лет.

Российско-британские отношения ухудшаются с 2006 года, когда Александр Литвиненко, бывший офицер ФСБ, в то время уже получивший политическое убежище в Британии и работавший на британские спецслужбы, был отравлен Кремлем

с помощью радиоактивного яда в центре Лондона. Несмотря на общественный резонанс, британские власти тогда спустили дело на тормозах: Лондон всего лишь ограничился высылкой четырех российских дипломатов. После начала вооруженного вмешательства России на Юго-Востоке Украины в 2014 году и захвата Крыма судебное разбирательство по делу Литвиненко было вновь открыто с намерением больше не заминать вопрос. И с того момента Британия занимает одну из наиболее жестких позиций по отношению к России на международной арене.

Основной линией Лондона еще до полномасштабного вторжения стала военная поддержка Украины. С 2014 по 2022 годы Британия подписала соглашение с Киевом по строительству военно-морских сил Украины, обучала украинских военных, поставляла Киеву оружие. Референдум о выходе из ЕС 2016 года и последовавший за ним внутренний политический кризис отвлек британское общество от внешних проблем. Тем не менее, отравление Сергея и Юлии Скрипалей боевым химическим веществом в 2018 году вновь вызвало негативный отклик и взбудоражило британское общество. Как и после отравления Литвиненко, Лондон отреагировал, прежде всего, высылкой российских дипломатов, но на этот раз она стала самой масштабной со времен холодной войны. В 2018 году Москве на некоторое время удалось улучшить свой имидж в глазах британцев с помощью успешно проведенного Чемпионата мира по футболу, на котором Англия впервые за много лет вышла в полуфинал. Но, несмотря на это, к февралю 2022 года Британия вместе с Польшей и странами Балтии оставалась одной из самых негативной настроенных по отношению к России в Европе стран.

Ястреб без последствий В отличие от других крупных европейских стран, Британия может позволить себе больше в отношениях с Россией, поскольку не зависит от нее экономически. В 2021 году Британия купила только 4% российского газа, 9% нефти и 27% угля из общего объема импорта. Общая сумма закупок не превысила 4,5 млрд. фунтов. За этот же год страны ЕС импортировали в десять раз больше российского газа — 40%, 26% нефти и 54% угля. Только поставки дизеля из России в Британию выбивались из общего тренда — до 24 февраля доля российского дизеля составляла 18% в Британии, что все равно было почти в три раза меньше, чем совокупный импорт стран ЕС. Британские инвестиции в докризисном и довоенном 2021 году в России составляли менее 1% от общих внешних инвестиций. При этом

самым крупным вложением в российскую экономику остаются 19,75% акций Роснефти, принадлежащих BP (British Petroleum): после войны компания пока безуспешно пытается эти акции продать.

Кроме «экономического суверенитета» Британия в целом является наименее уязвимой в военном плане страной Европы. Островное государство на западной окраине континента, да еще с ядерными силами, может проводить более радикальную политику в отношении России, чем большинство других европейских стран.

Владимир Зеленский и Риши Сунак во время встречи с танкистами Вооруженных сил Украины, которых британская армия обучает обращению с основным боевым танком Challenger 2 в лагере Лулворт, Великобритания, февраль 2023 г. Фото: EPA-EFE/HOLLIE ADAMS/POOL

Даже если Британия в ходе этой войны передаст Украине весь свой сухопутный арсенал, то шанса у нее подвергнуться прямой военной угрозе России в ближайшей перспективе все равно нет. К тому же «особые отношения» Лондона и Вашингтона гарантируют Британии первой из всех европейских стран военную поддержку со стороны соседа по Атлантике. Сочетание этих факторов и дает Лондону возможность занимать ястребиную позицию по отношению к Кремлю.

Украина во внутренней политике Руши Сунак, как осторожный премьер-технократ, следует за сложившимся в британском обществе консенсусом по Украине, который к тому же подкрепляется отсутствием серьезных последствий разрыва с Москвой. Без эпатажности Джонсона, для которого ярая поддержка Украины была способом отвлечь электорат от скандалов вокруг себя, Сунак, тем не менее, совершает ровно те же шаги, что и его однопартиец. Новый британский премьер посетил Киев уже в ноябре 2022 года, то есть в первый месяц после своего вступления в должность. А в январе уже этого года Сунак одним из первых в Европе объявил о намерении послать тяжелые западные танки в Украину. У такой последовательности Сунака есть и собственный внутриполитический расчет. Премьер должен учитывать, что Борис Джонсон не оставляет мечты о возвращении на пост премьера, а украинская тематика для него — проверенный способ постоянно оставаться на публике, к тому же в безусловно позитивном ключе. Джонсон в личном порядке продолжает посещать Киев, постоянно призывает к усилению поддержки Украины, а во время визита Зеленского в Лондон и вовсе предложил немедленно передать Киеву сразу все имеющиеся в Британии истребители и танки. Оставаться внутри повестки поддержки Украины для Джонсона особенно важно, поскольку отношение британцев к его главному достижению, Брекзиту, становится все более негативным. Большинство населения признают, что выход из ЕС был ошибкой, а британская экономика, по данным МВФ за 2022 год, показывает наихудшие результаты роста среди стран G20 — даже России, находящейся под санкциями. Понимая все это, Сунак пытается не отдавать Джонсону украинскую повестку в качестве политического трофея, унесенного им с собой из премьерского кресла. Отчасти поэтому британский лидер выступает европейским драйвером передачи тяжелых вооружений Киеву.

Оружие его величества На сегодня планы Лондона по поддержке Украины оружием ограничены только необходимостью согласовывать поставки с союзниками, прежде всего США, а также, что немаловажно, состоянием своих собственных вооруженных сил. Именно последние вызывают особые опасения у британской военной элиты. Хотя первые танки для Киева должны поступить из Британии, Лондон передаст только 14 из имеющихся у него 227 машин (при этом, по оценке британского генерала в отставке, только 50 танков из общего числа находятся в работающем состоянии). Еще более удручающая картина с самоходными гаубицами, тридцать из которых Лондон передаст Украине, но на практике, оказывается, что это все имеющиеся на вооружении Лондона боеспособные экземпляры.

Плачевное состояние британского оружия стало результатом политики постоянной экономии средств на национальную оборону в последние годы.

Львиная доля выделяемых бюджетов шла на статусные проекты — такие, как поддержание сил ядерного сдерживания и постройка двух флагманских авианосцев. Один из них, к слову, испытывает постоянные проблемы и вынужден находиться в ремонте дольше, чем в море. Средства на вывод армии и вооружений из кризиса брать особо неоткуда: Британия испытывает глубочайший экономический кризис с самой высокой инфляцией и падением уровня жизни за последние 40 лет. Сунак отказался увеличивать расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, как того хотела его предшественница Лиз Трасс.

Владимир Зеленский и Риши Сунак на встрече с танкистами Вооруженных сил Украины, которые проходят подготовку военнослужащими британской армии в лагере Лулворт, Великобритания, февраль 2023 года. Фото: EPA-EFE/HOLLIE ADAMS / POOL

Существует реальный шанс того, что переданное в этом году Украине оружие Британии будет просто нечем заменить. Однако этот факт не станет поводом отложить поставки. Даже наоборот:

активная помощь Украине в некоторой степени маскирует упадок вооруженных сил Британии