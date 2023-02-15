Conflict Observatory: российские власти вывезли и «перевоспитывают» не менее шести тысяч украинских детей

Российские власти вывезли из Украины не менее шести тысяч детей и занимаются их «перевоспитанием». Об этом говорится в отчете Conflict Observatory. Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения (Yale HRL) нашла в России 43 учреждения, в которых содержатся дети из Украины с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Фото: размещение лагерей в России/Yale HRL

Большинство детей держат в оздоровительных лагерях, куда их вывозят якобы на каникулы. В основном, они расположены в Крыму, Москве, Казани и Екатеринбурге, также есть лагеря в Сибири и на Дальнем Востоке. Yale HRL выявил два объекта, связанных с депортацией детей-сирот: психиатрическую больницу и семейный центр. «Большинство лагерей занимались пророссийской деятельностью по перевоспитанию, а некоторые лагеря проводили военную подготовку детей или приостанавливали возвращение детей к родителям в Украину», — говорится в отчете. По подсчетам Yale HRL, в России находятся по меньшей мере шесть тысяч украинских детей до 17 лет. Самом младшему из них — четыре месяца. Отдельно эксперты отмечают, что общее число детей неизвестно и, вероятно, значительно превышает указанные цифры. При этом часть детей уже усыновили российские семьи.

Фото: путь перемещенного ребенка в России/Yale HRL

«"Медвежонок" — один из самых крупных лагерей, в котором в один момент находилось не менее 300 детей из Украины. Изначально чиновники сказали родителям детей, что они вернутся в конце лета, но позже отменили дату возвращения», — выяснили эксперты. Такие же ситуации происходили и в других лагерях. Перед вывозом детей в Россию у многих родителей не спрашивали разрешения или получали его под давлением. Также украинские семьи не получают информацию о текущем местоположением своих детей. Эту программу координирует федеральное правительство России и вовлекает в нее все уровни власти. По данным Yale HRL, по меньшей мере 12 ответственных за программу чиновников не включены в международные санкционные списки. «То, что задокументировано в этом докладе, является явным нарушением 4-й Женевской конвенции» — приводит Reuters слова исследователя Натаниэля Рэймонда.