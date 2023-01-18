Власти Украины сообщили о возвращении домой 125 детей, вывезенных ранее в Россию

В Украину вернули 125 детей, ранее вывезенных в Россию с оккупированных территорий. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщила Уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Она также отметила, что с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли 456 детей.

«Нам удалось верифицировать данные минимум 13 899 детей, которые были похищены и депортированы российской армией. К сожалению, мы можем сказать, что только 125 детей нам удалось вернуть домой. Кажется, что это совсем мало, но за каждой единичкой стоит судьба украинского ребенка, такого важного ребенка», — сказала Дарья Герасимчук.

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В ноябре «Медуза» рассказала историю Евгения из Мариуполя, который спас своих детей от усыновления чужими людьми в России.

После начала войны он попал в плен в колонию в Еленовке и провел там 45 дней. В день освобождения ему сообщили, что его сына и двух дочерей увезли в детский лагерь в Москву.

«В середине мая мне позвонил сын Матвей: „Пап, у тебя есть максимум пять дней, чтобы нас забрать, иначе нас усыновят“. Соцработники ему предложили — или в приемную семью, или в детдом», — рассказал Евегний.

В итоге мужчина смог добраться до Москвы, забрать своих детей и уехать вместе с ними в Латвию.