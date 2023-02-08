Власти Украины сообщили о возвращении домой 128 детей, вывезенных ранее в Россию

В Украину удалось вернуть 128 детей, ранее вывезенных в Россию. Об этом информагентству «Укринформ» заявила представитель Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко.
«В Украину удалось вернуть 128 детей. Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями находятся на территории стран ЕС. Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра — это 128 детских жизней», — рассказала Усенко.
Она не стала раскрывать подробности механизма возвращения детей из соображений безопасности. Усенко отметила, что в данной ситуации привычные инструменты дипломатии и требования международного гуманитарного права не действуют.
18 января уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук рассказала, что домой получилось вернуть 125 украинских детей. По ее словам, всего удалось верифицировать данные минимум 13 899 детей, которые были похищены и депортированы российской армией.