Власти Украины сообщили о возвращении домой 128 детей, вывезенных ранее в Россию

В Украину удалось вернуть 128 детей, ранее вывезенных в Россию. Об этом информагентству «Укринформ» заявила представитель Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко.

«В Украину удалось вернуть 128 детей. Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями находятся на территории стран ЕС. Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра — это 128 детских жизней», — рассказала Усенко.

Она не стала раскрывать подробности механизма возвращения детей из соображений безопасности. Усенко отметила, что в данной ситуации привычные инструменты дипломатии и требования международного гуманитарного права не действуют.