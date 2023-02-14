WP: США предупредили Украину о наступлении «поворотного момента» в войне с Россией

Администрация президента США Джо Байдена предупредила Украину о наступлении «поворотного момента» в войне с Россией, сообщили источники The Washington Post.

Несмотря на обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», американские власти считают последние пакеты помощи лучшим способом «изменить ход войны», рассказывает издание. По данным WP, многие консерваторы в палате представителей, возглавляемой республиканцами, пообещали отказаться от военной поддержки Киева. Неясно также, сохранятся ли на прежнем уровне поставки оружия Украине со стороны Европы.

«"Столько, сколько потребуется" относится к масштабам конфликта. Это не относится к сумме помощи», — заявил один из собеседников изданию.

Война на востоке Украины в последние месяцы затянулась, и ни одна из сторон не одержала верх, отмечает WP. По данным издания, в Белом доме считают, что