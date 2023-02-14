WP: США предупредили Украину о наступлении «поворотного момента» в войне с Россией

Администрация президента США Джо Байдена предупредила Украину о наступлении «поворотного момента» в войне с Россией, сообщили источники The Washington Post.
Несмотря на обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», американские власти считают последние пакеты помощи лучшим способом «изменить ход войны», рассказывает издание. По данным WP, многие консерваторы в палате представителей, возглавляемой республиканцами, пообещали отказаться от военной поддержки Киева. Неясно также, сохранятся ли на прежнем уровне поставки оружия Украине со стороны Европы.
«"Столько, сколько потребуется" относится к масштабам конфликта. Это не относится к сумме помощи», — заявил один из собеседников изданию.
Война на востоке Украины в последние месяцы затянулась, и ни одна из сторон не одержала верх, отмечает WP. По данным издания, в Белом доме считают, что
критический момент наступит этой весной, когда ожидается, что Россия перейдет в новое наступление, а Украина — контрнаступление с целью вернуть потерянные территории.
При этом украинским войскам, как считают американские чиновники, будет сложно одновременно и защищать Бахмут в Донецкой области, и начать весеннее контрнаступление.
Раньше, когда Палату представителей возглавляли демократы, пакеты помощи получали сильную двухпартийную поддержку. Как рассказывает WP, США усилили давление на Киев, поскольку Белому дому будет сложнее добиться выделения такого же объема помощи, как раньше.
Администрация Байдена сейчас работает с Конгрессом по вопросу одобрения бюджетной помощи Украине на $10 млрд. По данным издания, США могут объявить об этом на следующей неделе, в годовщину начала вторжения.
Как рассказала газета Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне, Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые самолеты при затягивании войны или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16. При этом, по информации Politico, США не могут отправить Украине ракеты ATACMS дальностью действия до 300 км из-за отсутствия излишек. Также, по данным газеты, в Белом доме снова выразили обеспокоенность, что украинская армия может начать наносить удары вглубь России, что могло бы привести к эскалации войны.