Politico: США не могут отправить Украине ракеты ATACMS дальностью действия до 300 км из-за отсутствия излишков

США не могут отправить Украине ракеты ATACMS дальностью действия до 300 км из-за отсутствия излишек, пишет Politico со ссылкой на источники.
Как заявили украинским чиновникам в администрации американского президента, отправка таких вооружений привела бы к истощению арсеналов и подорвала бы боеготовность армии США в случае будущих конфликтов.
Также, по данным газеты, в Белом доме снова выразили обеспокоенность, что украинская армия может начать наносить удары вглубь России, что могло бы привести к эскалации войны.
«Есть и другие способы предоставить Украине возможности, необходимые ей для поражения целей», — заявил один из собеседников Politico. По словам другого источника издания, одним из выходов из ситуации было бы одобрение Вашингтона на закупку ATACMS у союзных стран, например, у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.
Несмотря на это, Украина продолжает настаивать на более совершенном оружии, в том числе и на ATACMS, отмечает Politico.
3 февраля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины cтоимостью $2,175 млрд. Bloomberg сообщал, что Соединенные Штаты в течение девяти месяцев начнут поставки в Украину ракет большой дальности. Боеприпасы, по информации издания, закажут у компании Boeing. Как следует из описания Bloomberg, речь идет о высокоточных самонаводящихся ракет американско-шведской разработки GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км.