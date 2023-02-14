Politico: США не могут отправить Украине ракеты ATACMS дальностью действия до 300 км из-за отсутствия излишков

США не могут отправить Украине ракеты ATACMS дальностью действия до 300 км из-за отсутствия излишек, пишет Politico со ссылкой на источники.



Как заявили украинским чиновникам в администрации американского президента, отправка таких вооружений привела бы к истощению арсеналов и подорвала бы боеготовность армии США в случае будущих конфликтов.

Также, по данным газеты, в Белом доме снова выразили обеспокоенность, что украинская армия может начать наносить удары вглубь России, что могло бы привести к эскалации войны.

«Есть и другие способы предоставить Украине возможности, необходимые ей для поражения целей», — заявил один из собеседников Politico. По словам другого источника издания, одним из выходов из ситуации было бы одобрение Вашингтона на закупку ATACMS у союзных стран, например, у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.

Несмотря на это, Украина продолжает настаивать на более совершенном оружии, в том числе и на ATACMS, отмечает Politico.