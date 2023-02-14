FT: США не исключают передачу истребителей F-16 Украине при затягивании войны

Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые самолеты при затягивании войны или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Газета рассказывает о главных темах, которые Киев и его западные союзники будут обсуждать на очередной встрече 14 февраля в Брюсселе в формате «Рамштайн», посвященной военной помощи украинской армии.

Для Киева вопрос поставок истребителей «не менее важен», чем вопрос поставки боеприпасов, отметили собеседники FT.

Как напоминает газета, ранее президент Джо США Байден исключал отправку F-16 Киеву. «Но вашингтонские чиновники признают, что они, вероятно, предоставят Украине более современные воздушные средства по мере затягивания войны, или, по крайней мере, дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран», — сказано в публикации.

Главное внимание на встрече будет уделено поставкам Украине боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО), так как именно это необходимо украинской армии на фоне наступления России, пишет газета.

«Истребители не являются и не будут являться настолько же эффективными против российских военно-воздушных сил, как интегрированные системы ПВО», — рассказал собеседник издания.

На встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, по данным FT, также может обсуждаться установление более прямых контактов между Украиной и западными компаниями по производству оружия. Это ускорит и упросит поставки, но это также может показать, что резервы НАТО уже на исходе.