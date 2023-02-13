В связанном с ЧВК «Вагнер» телеграм-канале появилось еще одно видео, предположительно, казни заключенного кувалдой. 18+

Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опубликовал еще одно видео, на котором, предположительно, изображено убийство кувалдой сдавшегося в плен украинским военным российского заключенного, завербованного ЧВК «Вагнер».
Ранее этот же канал публиковал ролик с внесудебной казнью бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина.
Этот человек «заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании», сказано в сообщении телеграм-канала.
Сначала в ролике опубликованы фрагменты рассказа этого человека. В подписи к видео утверждается, что это было снято в украинском плену.
Одетый в камуфляж мужчина с накинутым на плечи байковым одеялом говорит, что был осужден на 19 лет и отбывал наказание в Энгельсе Саратовской области.
Еще направляясь на фронт, он планировал «найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, сбежать», утверждает он.
«Понятно, что они там щас Крым отжали, его можно и вернуть в свое время. Год-два, может, пройдет — он может вернуться. Я вырос в Украине. Я освободился при России — я просто сказал: ну, б***ь, она не нужна, эта Россия», — добавляет он.
По его словам, он сдался в плен украинским военнослужащим около Бахмута.
Далее на видео заметно этого же человека, голова которого примотана скотчем к камню. Он сидит на полу в помещении, похожем на подвал. За его спиной стоит еще один человек в камуфляже (в кадре видны только его ноги и кувалда в руках).
Он говорит, что его зовут Дмитрий Якущенко 1978 года рождения, что он родился в Крыму, попал в тюрьму, а затем
отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнер», а на переднем крае «понял, что это не моя война».
По его словам, в Днепре он получил удар и потерял сознание. Затем он «очнулся в этом помещении», где ему сказали, что его «будут судить», говорит он.
Далее на видео этого человека бьют кувалдой по голове. При этом большая часть кадра размыта, и точно сказать, что на самом деле происходит, нельзя. Заключенный падает назад, его продолжают добивать кувалдой, следует из видео.
То, что на видео изображен человек именно с таким именем и фамилией, подтверждается только им на видео и сообщением Grey Zone.
Как отмечает «Агентство», 1 декабря человек, похожий на Якущенко, попал на видео Минобороны России и RT, где были показаны российские военные, которых вернули из Украины в ходе обмена пленными по формуле «50 на 50».
13 ноября прошлого года аффилированный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал опубликовал видео казни заключенного Евгения Нужина, который в сентябре перешел воевать на стороне Украины. Мужчина очнулся в подвале, ему заявили, что «будут судить», рассказал он. После этого на видео Нужину разбивают голову кувалдой.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сначала назвал видео казни «прекрасной режиссерской работой». Позже он сообщил, что оперативный центр ЧВК «Вагнер» исследует версию, что Нужин «был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет».
В декабре бывший командир казненного кувалдой бойца «Вагнера» Евгения Нужина — Андрей Медведев — рассказал The Insider, что ему известно о десяти случаях, когда вагнеровцы казнили наемников, отказавшихся воевать.
Обновлено (10:55 МСК) Добавлена информация от «Агентства»