В связанном с ЧВК «Вагнер» телеграм-канале появилось еще одно видео, предположительно, казни заключенного кувалдой. 18+

Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опубликовал еще одно видео, на котором, предположительно, изображено убийство кувалдой сдавшегося в плен украинским военным российского заключенного, завербованного ЧВК «Вагнер». Ранее этот же канал публиковал ролик с внесудебной казнью бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина. Этот человек «заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании», сказано в сообщении телеграм-канала.

Сначала в ролике опубликованы фрагменты рассказа этого человека. В подписи к видео утверждается, что это было снято в украинском плену. Одетый в камуфляж мужчина с накинутым на плечи байковым одеялом говорит, что был осужден на 19 лет и отбывал наказание в Энгельсе Саратовской области.

Еще направляясь на фронт, он планировал «найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, сбежать», утверждает он.

«Понятно, что они там щас Крым отжали, его можно и вернуть в свое время. Год-два, может, пройдет — он может вернуться. Я вырос в Украине. Я освободился при России — я просто сказал: ну, б***ь, она не нужна, эта Россия», — добавляет он. По его словам, он сдался в плен украинским военнослужащим около Бахмута. Далее на видео заметно этого же человека, голова которого примотана скотчем к камню. Он сидит на полу в помещении, похожем на подвал. За его спиной стоит еще один человек в камуфляже (в кадре видны только его ноги и кувалда в руках). Он говорит, что его зовут Дмитрий Якущенко 1978 года рождения, что он родился в Крыму, попал в тюрьму, а затем

отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнер», а на переднем крае «понял, что это не моя война».

По его словам, в Днепре он получил удар и потерял сознание. Затем он «очнулся в этом помещении», где ему сказали, что его «будут судить», говорит он. Далее на видео этого человека бьют кувалдой по голове. При этом большая часть кадра размыта, и точно сказать, что на самом деле происходит, нельзя. Заключенный падает назад, его продолжают добивать кувалдой, следует из видео. То, что на видео изображен человек именно с таким именем и фамилией, подтверждается только им на видео и сообщением Grey Zone. Как отмечает «Агентство», 1 декабря человек, похожий на Якущенко, попал на видео Минобороны России и RT, где были показаны российские военные, которых вернули из Украины в ходе обмена пленными по формуле «50 на 50».