На войне в Укране погибли трое криминальных авторитетов из 90-х. Все они были завербованы в ЧВК «Вагнер»

На войне в Украине погибли уже трое криминальных авторитетов из 1990-х. Все они были завербованы в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Bellingcat.

55-летний Андрей Бережных, житель Балакова Саратовской области погиб на войне в Украине в конце декабря прошлого года. Эту информацию подтвердил глава Балаковского района Сергей Грачев.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что на фронт Бережных попал благодаря ЧВК «Вагнера». В сентябре 2013 года Саратовский областной суд приговорил его к 25 годам колонии строго режима по делу о пяти убийствах, 12 покушениях на убийство, а также расстреле здания местного телеканала из гранатомета. Местные СМИ называют Бережных «самым известным заключенным Балакова».

Также в начале января стало известно о гибели на войне Сергея Максименко, которого называют одним из лидеров пензенской ОПГ «Олимпия». Предположительно, он вступил в ЧВК «Вагнер» в сентябре прошлого года.

В 2014 году Максименко приговорили к 25 годам лишения свободы. Он обвинялся в организации, руководстве, участии в банде и преступном сообществе, убийствах людей, покушении на убийство.

Третий погибший на войне в Украине криминальный авторитет — глава ОПГ «Кусковские» из Нижнекаменска, 55-летний Игорь Куск. В 2015 году он получил 23 года колонии строго режима.