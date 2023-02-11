Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли массированный удар по Украине 10 февраля

Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России 10 февраля нанесли массированный удар по критическим объектам энергосистемы Украины. Об этом министерство сообщило в своей ежедневной сводке.

Как заявили в российском оборонном ведомстве, эти объекты обеспечивают функционирование предприятий ОПК Украины. Была заблокирована переброска иностранного оружия в зону боев, рапортовали в Минобороны РФ. Цели массированного удара, как отчитались в ведомстве, достигнуты.

Города Украины подверглись ракетным ударам накануне. Пострадали объекты энергосистемы, есть раненые. Выпущенные Россией ракеты «Калибр» заходили в воздушное пространство Румынии, которая входит в НАТО, и Молдовы, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как заявили в американском Институте изучения войны (ISW), российские силы выпустили более 100 ракет по критически важной и гражданской инфраструктуре. В Генштабе Украине сообщили, что 61 ракета была сбита силами ПВО. Также, по данным украинских военных, Россия нанесла 28 авиационных ударов с применением беспилотников типа «Шахед-136», 22 дрона были сбиты.