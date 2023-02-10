На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. «Укрэнерго» сообщило об ударах по объектам энергосистемы

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Есть попадания по объектам энергосистемы, сообщает «Укрэнерго».

«К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях», — заявили в компании.

В Кривом Роге было слышно несколько взрывов, сообщили корреспонденты издания «Суспильне». По словам начальника военной администрации города Александра Вилкула, еще семь ракет находятся на подлете к Кривому Рогу.



Журналисты «Суспильне» также заявили о звуках взрывов в Кременчугском районе Полтавской области и Харькове. Глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сказал, что в регионе работает система ПВО.

«Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе Киева, рассказал мэр города Виталий Кличко.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о взрыве в городе. Подробности пока не оглашаются.