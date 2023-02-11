ISW: российские войска 10 февраля выпустили более 100 ракет по Украине

Российские силы 10 февраля нанесли еще одну массированную серию ракетных ударов по территории Украины и выпустили более 100 ракет по критически важной и гражданской инфраструктуре, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке.

По данным экспертов института, армия РФ использовала, в частности, зенитно-ракетные комплексы С-300 и крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55 и «Калибр-28».

Как заявили в Генштабе Украине в утренней сводке 11 февраля, 61 ракета была сбиты силами ПВО. Также, по данным украинских военных, Россия нанесла 28 авиационных ударов с применением беспилотников типа «Шахед-136», 22 дрона были сбиты.

Российские заявления о масштабах и эффективности ударов преувеличены, и армия РФ продолжает расходовать и без того ограниченные запасы высокоточного оружия для таких ударов, отмечают в ISW.

Российские силы выпустили две крылатые ракеты со стороны Черного моря, которые, как сообщается, пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы. В ISW продолжают с высокой уверенностью полагать, что президент России Владимир Путин не желает рисковать прямым конфликтом с НАТО и что альянс полностью контролирует степень эскалации в ответ на случайные или преднамеренные полеты российских самолетов и другие провокации.