В Иерусалиме 6-летний ребенок и 20-летний юноша погибли в результате теракта. Машина въехала в автобусную остановку

Издание пишет, что террориста зовут Хосейн Карака, он 31-летний житель района Исавия в восточном Иерусалиме. Полиция убила нападавшего на месте.

Автомобиль въехал в автобусную остановку в районе Рамот в Иерусалиме. По информации Jerusalem Post, погибли 6-летний ребенок и 20-летний юноша, еще пятеро получили ранения.

При этом, как передает Kan, полиция проверяет информацию о том, что один из пострадавших получил огнестрельное ранение. Отмечается, что нападавший не был вооружен.

В конце января израильские власти заявили об усилении мер по борьбе с экстремизмом и укреплению безопасности внутри страны. В частности, для израильтян хотят упростить процедуру получения разрешений на ношение оружия.

Решения были приняты после двух недавних терактов в восточном Иерусалиме. В результате нападений погибли 7 человек и пострадали еще более десяти.