logo
НовостиОбщество

В Иерусалиме 6-летний ребенок и 20-летний юноша погибли в результате теракта. Машина въехала в автобусную остановку

Автомобиль въехал в автобусную остановку в районе Рамот в Иерусалиме. По информации Jerusalem Post, погибли 6-летний ребенок и 20-летний юноша, еще пятеро получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее терактом и принес соболезнования семьям погибших.

Издание пишет, что террориста зовут Хосейн Карака, он 31-летний житель района Исавия в восточном Иерусалиме. Полиция убила нападавшего на месте.

При этом, как передает Kan, полиция проверяет информацию о том, что один из пострадавших получил огнестрельное ранение. Отмечается, что нападавший не был вооружен.

В конце января израильские власти заявили об усилении мер по борьбе с экстремизмом и укреплению безопасности внутри страны. В частности, для израильтян хотят упростить процедуру получения разрешений на ношение оружия.

Решения были приняты после двух недавних терактов в восточном Иерусалиме. В результате нападений погибли 7 человек и пострадали еще более десяти.

Читайте также

Нетаньяху пилит суд, на котором сидит

Как план нового правительства Израиля по ограничению независимости судебной системы обернулся массовыми протестами

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon