В Израиле упростят процедуру выдачи оружия гражданам после двух терактов в Иерусалиме

Израильские власти усиливают меры по борьбе с экстремизмом и укреплению безопасности внутри страны. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху.

В частности, для израильтян упростится процедура получения разрешений на ношение оружия. По подсчетам ведомства, это решение коснется «тысяч граждан».

Помимо этого в заявлении говорится о мерах по усилению армии и полиции, а также расширению практики задержаний и целенаправленных операций по изъятию незаконно хранимого оружия. Правительство также намерено в течение недели представить план по укреплению еврейских поселений. Озвучены и меры в отношении «семей террористов»: согласно заявлению, их лишат прав на национальное страхование и ряда других льгот.

Решения были приняты после двух терактов в восточном Иерусалиме. В результате нападений погибло 7 человек и пострадало более десяти человек.