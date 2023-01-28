В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба. Пострадали два человека

На улице Маалот Ир Давид в районе Сильван в восточном Иерусалиме произошла стрельба, пострадали два человека, сообщает полиция Израиля. Как заявили изначально в силовых структурах, нападавший «был нейтрализован». Затем в полиции уточнили, нападавший, которым оказался оказался 13-летним подростком из восточного Иерусалима, был ранен и доставлен в больницу. Полиция квалифицировала случившееся как «подозрение на теракт».

Стрелок открыл огонь на месте археологических раскопок «Город Давида», уточняет The Jerusalem Post. Среди пострадавших — 22-летний мужчина и 45-летняя женщина, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Оба пострадавших получили огнестрельные ранения верхней части тела. На месте работают полиция и медицинские службы.

Накануне вечером, 27 января, стрельба произошла в иерусалимском районе Неве-Яаков у синагоги. Семь человек были убиты, еще несколько человек получили ранения. Террористом оказался житель арабского района города. По предварительным данным, он был членом палестинского движения ХАМАС.

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