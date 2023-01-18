Нетаньяху пилит суд, на котором сидит

В субботу, 14 января, в Израиле прошли крупные митинги против нового правительства. На площадь Габима в центре Тель-Авива вышли как минимум 80 тысяч человек — и это только по официальным подсчетам полиции. Организаторы акции и вовсе сообщили о более чем 100 тысячах протестующих. Помимо этого, тысячи человек на площадь не пропустила полиция — там просто не было столько места. Масса демонстрантов вышла также на митинги в Иерусалиме и Хайфе. Митинги против правительства начались в первые же недели его работы. Люди вышли на акции против ограничения независимости судебной системы и других реформ. Подробнее о том, почему Биньямин Нетаньяху, который в общей сложности руководил правительством Израиля на протяжении более 15 лет, вновь стал премьер-министром страны после небольшого перерыва и сразу же столкнулся с протестами — объясняем в материале «Новой газеты Европа».

Самое правое правительство Партия Нетаньяху «Ликуд» сформировала коалицию с ультраортодоксальными и националистическими Религиозной сионистской партией, «Еврейской мощью», «Ноам», «Шас» и «Яхадут ха-Тора». В СМИ новое правительство Израиля тут же обозначили как самое правое в истории страны. Пост министра национальной безопасности занял ультраправый активист Итамар Бен-Гвир. После митинга 7 января в Тель-Авиве он распорядился, чтобы полиция задерживала демонстрантов, блокирующих дороги. «Я за свободу слова, но мы увидели удар по демократии, подстрекательство против министра юстиции Ярива Левина и блокировку дорог», — сказал министр. При этом, как отмечает Haaretz, в декабре 2021 года он несколько иначе реагировал на перекрытие дорог во время митингов, говоря, что это «не так страшно», ведь «при демократии иногда блокируют дороги», а вот «если кто-то бросит камень в полицейского — это уже другое дело».

Тогда демонстранты-поселенцы и их сторонники устроили акцию протеста у Струнного моста в Иерусалиме, пытаясь заблокировать движение на въезде в город.

Бен-Гвир подчинил министерству национальной безопасности полицию Израиля. Кроме того, он стал руководить пограничной полицией МАГАВ, что в теории может привести к конфликтам с Армией обороны Израиля, подчиняющейся Минобороны. С 1 января полномочия по обеспечению безопасности в окрестностях Иерусалима собирались передать от ЦАХАЛа в ведение МАГАВ, однако этот план отложили на 30 дней, объяснив «проверкой готовности полиции» к принятию новых обязанностей. Лидер партии «Ноам», замминистра в правительстве Ави Маоз будет влиять на формирование образовательных программ в школах. Маоз известен скандалами из-за гомофобских и националистических высказываний. Например, он заявлял, что «Закон о возвращении, закрепивший ответственность Израиля перед евреями мира, невообразимым способом используется для наводнения Израиля гоями» (цитата по «Вести»). При подписании коалиционных соглашений между партией «Ноам» и «Ликуд» стороны договорились, что в аппарате премьер-министра создадут новое Управление по вопросам еврейской национальной идентичности, которое возглавит Маоз.

Лидер партии «Ноам», замминистра в правительстве Ави Маоз. Фото: Amir Levy / Getty Images

Лидеры американской еврейской общины и лидеры международных диаспоральных еврейских организаций написали письмо Нетаньяху, в котором выразили обеспокоенность в связи с попытками изменить Закон о возвращении. Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич стал министром финансов, сместив на этой должности главу партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана. Он пообещал направить силы на борьбу с высокими ценами на продукты питания и другие необходимые для жизни вещи. Ynet писал в июне, что в Израиле впервые с 1987 года образовался профицит в 6,4 млрд шекелей, что составляет 0,4% от валового национального продукта. Но цены продолжают расти. Планировалось, что Смотрич позже передаст портфель главе ортодоксальной партии ШАС Арье Дери, а сам уйдет в министерство обороны. Дери раньше отбывал тюремное заключение за коррупцию, а недавнее новое дело в отношении него о налоговых нарушениях завершилось условным наказанием. При этом в Израиле не разрешено становиться министрами политикам, осужденным за уголовные преступления.

Глава ортодоксальной партии ШАС Арье Дери. Фото: Kobi Wolf / Bloomberg / Getty Images

Сегодня Верховный суд Израиля (БАГАЦ) постановил, что Дери не может занимать пост министра. Во внимание приняли заявление политика в мировом суде, рассматривавшем последнее дело против него. Как сказано в постановлении БАГАЦ, Дери заключил сделку с обвинением, «создав впечатление, будто собирается оставить политическую жизнь». Судья Верховного суда Алекс Штейн назвал заявление Дери «пустыми словами». «Если теперь Дери не уволят с министерских постов, это будет означать, что правительство Нетаниягу нарушает закон», — прокомментировал Лапид.

Партия ШАС же распространила заявление, в котором говорится, что БАГАЦ свои решением «отправил на помойку голоса 400 тысяч израильтян, голосовавших за партию».

«Избиратели, в большинстве своем представители социально слабых слоев населения, знали, что голосуют за партию, лидер которой — Арье Дери. Решение суда практически лишает смысла выборы в кнессет», — заявили в ШАС. Министр юстиции Ярив Левин сказал, что будет делать все необходимое, чтобы исправить «несправедливость, проявленную судом».

Судебная реформа Основным поводом для протестов, которые проходили две субботы подряд, стала продвигаемая новым правительством реформа юридической системы. Ее представил министр Левин, а премьер Нетаньяху активно поддержал инициативу. Предполагается, что полномочия Верховного суда будут ограничены в отношении законов и решений правительства. Кроме того, реформа предоставит правительству контроль над отбором судей. Нетаньяху проходит обвиняемым по трем уголовным делам, ему вменяется коррупция и обман общественного доверия.

Критика Председатель Верховного суда Израиля Эстер Хают выступила с резкой критикой проекта судебной реформы и назвала его «смертельным ударом по израильской демократии». По ее мнению, реформа ограничит независимость судебной системы и даст кнессету «карт-бланш» на принятие любого закона. Хают также назвала «безосновательными» претензии к существующей системе», отметив, что с момента принятия основного закона о достоинстве и свободе человека Верховный суд вмешивался в законы, принимаемые кнессетом, лишь в 21 случае. Ярив Левин заявил, что выступление Хают подтверждает его аргумент о политизированности судебной системы.

Депутат от партии «Ликуд» Ярив Левин. Фото: Israeli Parliament (Knesset) / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Йехуда Вайнштейн, бывший генеральный прокурор, работавший ранее вместе с Нетаньяху, осудил предложения коалиции по изменениям правовой и судебной системы. Он назвал этот план «погромом» и заявил, что выступает против каждого его аспекта. Тем временем бывший президент Израиля Реувен Ривлин предложил провести всенародный референдум по вопросу реформы верховного суда. Он сказал, что «нельзя принимать законы из мести или эмоций». 12 января сотни адвокатов, бывших судей и профессиональных юристов устроили демонстрацию у судов по всему Израилю в знак протеста против реформы. Они заявили, что «изменения в системе означают де-факто закрытие судебной системы». Перед этим генпрокуроры Израиля и бывшие государственные прокуроры опубликовали письмо, в котором также выразили обеспокоенность тем, что проект правительства рискует разрушить систему, а не улучшить.

Протесты Проект судебной реформы вызвал бурную реакцию и неприятие со стороны либеральной оппозиции. 7 января в Тель-Авиве состоялся первый митинг против решений правительства. На него, по оценкам организаторов, пришли около 10 тысяч человек. Через неделю, 14 января, количество протестующих заметно возросло. Более 80 тысяч человек собрались только на площади в Тель-Авиве, при этом прилегающие к ней улицы также были заполнены толпой. Митинги также прошли в Иерусалиме и Хайфе. Мероприятия прошли без провокаций и подавлений.

Можно было заметить небольшую группу активистов партии ХАДАШ, размахивающую палестинскими флагами. Они выступают против оккупации и за создание палестинского государства.

За несколько дней до субботнего протеста бывший премьер и глава оппозиции Яир Лапид направил письмо генинспектору полиции Яакову Шабтаю, в котором он призвал правоохранителей обеспечивать безопасность на митингах и не использовать водометы против демонстрантов. Он отметил, что «митингующие любят страну больше всех, и полиция должна относиться к ним соответственно».