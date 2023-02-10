Суд приговорил экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии

Люберецкий городской суд Подмосковья (выездное заседание проходило в Мособлсуде) приговорил экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации убийств конкурентов в 2004-2005 годах. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа» из зала суда.

Обвинение запрашивало для Фургала 23 года лишения свободы.

Кроме того, суд потребовал взыскать с него 529 тысяч рублей штрафа. Помощника Фургала Андрея Карепова приговорили к 21 году колонии.

Два других фигуранта дела — Андрей Палей и Марат Кадыров — получили 17 лет и 9,5 года колонии строго режима соответственно. Никто из мужчин не признал вину.

2 февраля на выездном заседании Люберецкого городского суда, прошедшем в Мособлсуде, присяжные признали Фургала полностью виновным и не заслуживающими снисхождения.

В ходе одного из заседаний Фургал заявил, что со стороны защиты было заявлено сто свидетелей, а допросили при этом всего двоих, остальные не были допущены. Кроме того, отмечал экс-губернатор, все вещдоки и доказательства следствие спрятало.

«Будучи на должности, избранной от людей, я, наверное, мог бы сказать: уважаемые присяжные заседатели, за меня десятки тысяч людей пишут поручительства, за меня столько-то людей проголосовало. Я же этого не говорю! Не верьте ни мне, ни прокурорам — верьте фактам», — обратился он к присяжным накануне вердикта.