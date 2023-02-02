Присяжные признали полностью виновным экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

На выездном заседании Люберецкого городского суда, прошедшем в Мособлсуде, присяжные признали полностью виновным бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и еще трех фигуристов дела — по версии следствия, его предполагаемых сообщников.

Лишь одного из фигурантов дела — Марата Кадырова — присяжные признали заслуживающими снисхождения. При этом Кадыров проходил всего по одному эпизоду. Все остальные фигуранты признаны, как и Фургал, виновными и не заслуживающими снисхождения.

Они обвинялись в двух заказных убийствах предпринимателей в регионе и покушении, совершенных в начале 2000-х. Подсудимые не признали свою вину и, выступая с последними словами, просили присяжных об оправдании.

Фургал в своей речи заявил, что со стороны защиты было заявлено сто свидетелей, а допросили при этом всего двоих, остальные не были допущены. Кроме того, отмечал экс-губернатор, все вещдоки и доказательства следствие спрятало.

«Будучи на должности, избранной от людей, я, наверное, мог бы сказать: уважаемые присяжные заседатели, за меня десятки тысяч людей пишут поручительства, за меня столько-то людей проголосовало. Я же этого не говорю! Не верьте ни мне, ни прокурорам — верьте фактам», — обратился он к присяжным накануне вердикта.