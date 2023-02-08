Прокурор запросил 23 года колонии для экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

Виновными признали и трех других фигурантов дела. Все они обвинялись в двух заказных убийствах предпринимателей в регионе и покушении, совершенных в начале 2000-х. Подсудимые не признали свою вину и, выступая с последними словами, просили присяжных об оправдании.

«Для меня важно, чтобы не было сомнений в моем обвинении, важно отмыть свое имя, которое дороже любых денег. <…> Бизнес, если он не криминальный, никогда не решался путем убийства. Что толку, если убьешь одного, на его место придет другой. Я никогда не решал так вопросы», — сказал Фургал во время заседания 30 января (цитата по ТАСС).

Фургал обратил внимание, что находится в заключении продолжительное время. «Вы в истории, и вам выносить решение, и я прошу вас предупредить, что нельзя сажать людей за чьи-то домыслы», — обратился к присяжным Фургал (цитата по RusNews).