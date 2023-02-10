Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле региона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Суземский район региона попал под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«ВСУ произвели минометный обстрел территории Суземского района. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома. Оперативные службы работают на месте. После проведения оперативных мероприятий оценочная комиссия проведет работы по оценке ущерба», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Накануне губернатор заявил, что силы ПВО региона за одну ночь сбили 10 беспилотников. По его данным, осколки одного беспилотника упали на строящийся дом.

На прошлой неделе в Брянской области бессрочно установили «желтый» уровень террористической опасности.