logo
НовостиОбщество

Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле региона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Суземский район региона попал под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«ВСУ произвели минометный обстрел территории Суземского района. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома. Оперативные службы работают на месте. После проведения оперативных мероприятий оценочная комиссия проведет работы по оценке ущерба», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Накануне губернатор заявил, что силы ПВО региона за одну ночь сбили 10 беспилотников. По его данным, осколки одного беспилотника упали на строящийся дом.

На прошлой неделе в Брянской области бессрочно установили «желтый» уровень террористической опасности.

Читайте также

Лицензия на обстрел

Украинская армия всё чаще атакует российские территории — иногда в сотнях километров от линии фронта. Исследование «Новой-Европа»

С начала войны Брянская область попала под обстрел со стороны Украины 39 раз, подсчитал дата-отдел «Новой газеты Европа». Чаще всего «прилеты» фиксировались в Белгородской области.

Всего с начала войны прифронтовые регионы России, по подсчетам «Новой газеты Европа», подверглись обстрелам не меньше 350 раз.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon