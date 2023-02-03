В Брянской области бессрочно установили «желтый» уровень террористической опасности

В Брянской области установили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению с 14.00 часов 3 февраля 2023 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.
Регион стал первым, где такая мера введена бессрочно.
На сайте правительства области указан ряд рекомендаций для граждан, среди которых: «с пониманием относиться к досмотрам» и «следить за новостями».
С начала войны Брянская область попала под обстрел со стороны Украины 39 раз, подсчитал дата-отдел «Новой газеты Европа». Чаще всего «прилеты» фиксировались в Белгородской области.
Всего с начала войны прифронтовые регионы России, по подсчетам «Новой газеты Европа», подверглись обстрелам не меньше 350 раз.