Губернатор Брянской области сообщил о 10 сбитых беспилотниках за ночь

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО региона за одну ночь сбили 10 беспилотников. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», — утверждает Богомаз. Позднее он сообщил о еще одном сбитом БПЛА. По данным губернатора, осколки одного беспилотника упали на строящийся дом. Оперативные службы провели «мероприятия по ликвидации последствий». Богомаз пообещал, что владельцу здания возместят ущерб.

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