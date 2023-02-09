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Губернатор Брянской области сообщил о 10 сбитых беспилотниках за ночь

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО региона за одну ночь сбили 10 беспилотников. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», — утверждает Богомаз.

Позднее он сообщил о еще одном сбитом БПЛА.

По данным губернатора, осколки одного беспилотника упали на строящийся дом. Оперативные службы провели «мероприятия по ликвидации последствий». Богомаз пообещал, что владельцу здания возместят ущерб.

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6 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в лесу в регионе взорвался беспилотник.

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», — написал он.

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