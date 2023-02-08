Бюджет ушел на фронт

Дефицит федерального бюджета в первом месяце 2023 года оказался неожиданно высоким — 1,7 трлн рублей. Это самый большой показатель для января с 1998 года и 60% от запланированного на весь год дефицита. Нефтегазовые доходы бюджета заметно снизились: российская нефть резко подешевела за последние два месяца, а поставки газа в Европу за год упали более чем в два раза. Однако основной причиной рекордного дефицита стал скачок расходов на 1,1 трлн рублей. Разбираемся, на что потратили эти деньги и как долго Россия сможет финансировать войну.

Что случилось с доходами Общие доходы бюджета по сравнению с прошлым январем снизились на 35% — до 1,3 трлн рублей. Нефтегазовые доходы упали на 46% — до 426 млрд рублей. Минфин это объясняет падением цен на российский сорт нефти Urals, а также сокращением экспорта газа. Поставки газа упали за год почти в два раза, а цена Urals, как писала ранее «Новой-Европа», из-за западных санкций снизилась примерно на 30% (и стоит около 50 долларов за баррель). Российский бюджет в январе 2023 года недосчитался на 1,7 трлн рублей, что является самым большим показателем с 1998 года и составляет 60% от запланированного дефицита на весь год.

Основной причиной рекордного дефицита стал скачок расходов на 1,1 трлн рублей.

Общие доходы бюджета за январь снизились на 35%, а нефтегазовые доходы упали на 46%.

Падение цен на российский сорт нефти Urals и сокращение экспорта газа привели к снижению доходов. Ненефтегазовые доходы тоже упали — на 28%. Это объясняют «бумажными» или разовыми факторами. В частности, по словам Минфина, поступления НДС сократились из-за введенного в апреле прошлого года ускоренного порядка возмещения налога. Поэтому квартальные объемы возмещения перераспределись на первый месяц квартала. Еще одно объяснение два федеральных чиновника на условиях анонимности дали блогу Faridaily. По их словам, в связи с переходом на Единый налоговый счет выяснилось, что «некоторые компании заплатили в предыдущие периоды налогов больше, чем имелось начислений». Всего доходы по сравнению с прошлым январем упали на 733 млрд. Больший вклад в дефицит бюджета внес рост расходов на 1,1 трлн рублей или 59%.

На что потратили триллион По словам источника «Новой-Европа» в экономическом блоке правительства, скачок расходов в январе связан с тем, что правительство выделило военно-промышленному комплексу «львиную долю» финансирования, которое предназначалось на первый квартал. В течение года может быть еще 4–5 таких траншей. Из этого напрашивается вывод, что «резервов хватит на пару лет войны», говорит он. В пользу этой версии также говорит то, что Минфин в своем пресс-релизе объясняет рост расходов «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам». Что это за расходы, ведомство не поясняет. По словам Минфина, это позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года.

На что именно пойдут эти деньги, узнать из открытых источников теперь невозможно, поскольку Минфин засекретил данные об оперативном исполнении расходов.

Еще одну версию выдвинул телеграм-канал «Твердые цифры» (ранее он был каналом инвестбанка «ВТБ Капитал», но после начала войны и введения западных санкций авторы объявили, что больше не связаны с госбанком, и переименовали канал). Аналитики предполагают, что около 0,9 трлн рублей расходов в январе — это траты, перенесенные с прошлого года. Расходы бюджета в 2022 году планировались на уровне 32 трлн рублей, а Минфин успел потратить только 31,1 трлн рублей, что единоразово завысило расходы в январе. Что будет к концу года В итоге разовые потери бюджета в январе составляют порядка 1,4 триллиона рублей, еще 0,4 триллиона — устойчивые, сложившиеся при текущих ценах и объемах экспорта, прокомментировал «Новой-Европа» экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. Директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой в разговоре с «Новой-Европа» также выразил уверенность, что такой высокий дефицит в январе — это исключение, и он не будет нарастать в таких же темпах в следующие месяцы. В течение года ненефтегазовые доходы восстановятся и составят плановые 17 трлн рублей, считает Исаков. «Динамика налогов редко надолго расходится с налоговой базой. Простой ориентир налоговой базы НДС — это оборот розницы. В номинальном выражении оборот розницы растет, хотя и ниже роста цен. Это значит, что и НДС в ближайшие месяцы развернется. Кроме того, провал НДС в первый месяц квартала — типичная картина прошлого года, и она связана с упрощенной процедурой возврата», — пояснил он.

По его прогнозу, расходы вырастут до 31 триллиона вместо запланированных 29 трлн, а дефицит по итогам года будет более чем в два раза выше запланированного: 6,9 триллионов рублей вместо 2,9 триллионов.

Нефтегазовые доходы будут значительно ниже плановых — 6,5–7 трлн рублей вместо 8 трлн, а дефицит составит 5–6,5 трлн рублей, считает Полевой. Но при условии, что расходы будут вблизи запланированных — около 29,5 трлн рублей, пояснил он. По подсчетам «Новой-Европа», в связи с мобилизацией только на зарплаты и компенсации за гибель и ранения из российского бюджета дополнительно потребуется 2,2–3,2 трлн рублей. Эти расходы не заложены в бюджет, утвержденный до мобилизации.

Читайте также Читайте также Бочечная недостаточность В декабре российский бюджет впервые испытал мощное влияние санкций, но выстоял — пока. Объясняем, что будет дальше