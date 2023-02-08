«Агентство»: заключенным в российских колониях угрожают новыми уголовными делами за отказ ехать на войну в Украину

Заключенным в российских колониях начали угрожать новыми уголовными делами за отказ ехать на войну в Украину в рядах ЧВК «Вагнер», сообщили «Агентству» юристка Яна Гельмель и бывший член пермской краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асауленко.

Гельмель, ссылаясь на свои источники, рассказала изданию, что силовики под угрозой новых сроков требуют от осужденных отправиться на войну в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа.

«Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну», — утверждает она.

Сейчас гораздо меньше осужденных, в отличии от лета и осени 2022 года, соглашаются идти в ЧВК «Вагнер», так как до колоний доходят сведения об убитых и раненых, отмечает юристка.

Правозащитница Асауленко рассказала изданию о таком же давлении в колониях Пермского края. «Там точно запугали. В последнем разговоре он ей (один из заключенных своей матери — Ред.) дал понять, что заставили», — сказала она.

Об угрозах новыми делами «Агентству» рассказал еще один юрист, который предпочел остаться анонимным, чтобы не навредить своим клиентам. По его словам, сейчас основная вербовка идет в колониях тех регионов, которые находятся недалеко от Украины и откуда можно быстро отвезти заключенных на фронт.