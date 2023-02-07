Подразделение мобилизованных, попавшее под обстрел в Макеевке в новогоднюю ночь, хотят расформировать

Мобилизованные, выжившие после обстрела в Макеевке в новогоднюю ночь, записали видеообращение. В нем они сообщили о том, что их подразделение намерены расформировать. Об этом сообщает издание 7x7 со ссылкой на волонтера Татьяну Плотникову.
«Мы — мобилизованные 1444-го полка, первый батальон. Наш батальон был частично разбит в новогоднюю ночь в городе Макеевка в здании ПТУ № 19. В результате данного инцидента в течение двух суток нам приходилось проживать в чем придется и где придется, так как командование не могло собрать и вывезти личный состав в безопасное место», — говорит один из мобилизованных.
По его словам, 5 февраля подразделение прибыло в неназванный палаточный лагерь для укомплектования, где солдат «не ждали», и стали расформировывать весь личный состав. Мобилизованные попросили воспрепятствовать этому, поскольку вместе они прошли «некоторые неприятные ситуации», которые их сблизили. Однако командование отказалось выполнять просьбу батальон и сняло весь офицерский состав.
По официальным данным Минобороны РФ, в ночь на 1 января 2023 года из-за обстрела в Макеевке погибли 89 российских военнослужащих. Минобороны не уточнило, были ли это мобилизованные и к каким подразделениям они принадлежали. В то же время губернатор Самарской области сообщил, что среди погибших есть жители его региона, однако военкомат области отказался публиковать списки убитых.
Украинская сторона заявляла, что погибли около 400 человек, 300 — получили ранения. По данным украинских СМИ, в здании ПТУ в Макеевке дислоцировались мобилизованные.