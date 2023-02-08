Холодно и тихо

В Ростовском переулке тихо и холодно. Дворники монотонно раскалывают лед на дорогах, молчаливый людской поток к турецкому посольству не иссякает. Среди красных цветов, лежащих у стен посольства, горят маленькие свечи и прячутся детские игрушки, которые аккуратно поправляют люди. За решеткой — небольшой плакат «Турция, скорбим вместе». У дверей дежурит азербайджанское телевидение: азербайджацы остро воспринимают трагедию Турции.

У посольства нет сотрудников полиции, только одна машина, недолго постояв, уезжает. А вот у памятника Лесе Украинке, где в январе образовался стихийный мемориал в знак скорби по погибшим из-за попадания ракеты в дом в Днепре, полиция дежурила круглосуточно. Некоторых людей из числа пришедших возложить цветы даже задержали.

Корреспондент азербайджанского телевидения у здания посольства. Фото: Катерина Береговая, специально для «Новой газеты Европа»

Здесь — иначе. Цветы никто не убирает, и фотографировать не запрещено. С букетом розовых цветов подходит темноволосая женщина, рукой вытирая слезы. «Розовые цветы как-то легче. Обычно красные цветы — символ сильнейшего горя, и мы, русские, всегда на могилы несем бордовые и красные цветы. Но мне почему-то захотелось именно розовые положить, — говорит она. — Я переживаю всё, что в мире происходит, но здесь — это более личная трагедия, поскольку мой супруг — турок, младшая дочь — наполовину турчанка. Родственники мужа пострадали, и сейчас каждый день поступает оттуда новая информация о пострадавших, погибших».

Фото: Катерина Береговая, специально для «Новой газеты Европа»

Женщину зовут Марина, она продолжает: «Если турки с малых лет знают, как реагировать, это нам, русским, страшно. Там учат: за несколько дней до землетрясения начинают выть собаки, по всей территории, хотя точно предсказать землетрясение невозможно. К примеру, ожидается что-то в одном районе, но когда — непонятно, а потом тряхнет в другом. И невозможно ведь жить в постоянной готовности к катастрофе. Сейчас природа нам показывает, что нужно объединяться и быть более добрыми, более человечными».

«Это меня очень сильно расстроило, что землетрясение произошло, — шепотом рассказала мне Вюсала, молодая азербайджанка. — Ведь это не зависит от того, какой ты нации, какой ты человек, всё равно это такая трагедия. Если не будем поддерживать друг друга, кто тогда будет? Вот сейчас, например, нам холодно — а у людей там даже одежды нет, нечем им согреться. Да что одежда? Люди теряют там друг друга, это очень грустно, очень сложно».

Фото: Катерина Береговая, специально для «Новой газеты Европа»

Только за полчаса, что я провела у стен посольства, там появилось около десяти новых букетов, среди них — и букет гвоздик от председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова: «Это страшнейшая трагедия, произошедшая в Турции и других странах мира. В такие моменты всему человечеству важно вспомнить, что мы живем на очень маленькой планете Земля. Важно проявлять человеческие качества: сочувствие, сострадание. Катастрофа связана с природными явлениями — но в мире так много проблем, что не надо создавать дополнительные. Не надо допускать жертв в ходе конфликта, который создает сам человек», — поделился он.