Сдаётся, это была трагедия

4-5 февраля в Алматы на площади Республики, где больше года назад происходили самые драматические события Январской трагедии — массовых протестов, после которых начались беспорядки с сотнями жертв, — снова жгут машины и вступают в конфликт с силовиками. Но на этот раз всё строго контролируемо: в городе проходят съёмки фильма Qaitalanbasyn (что можно считать аналогом известного выражения «Никогда больше») — как раз о тех трагических днях.

При этом новости о съемках фильма появились также внезапно, как и остальные элементы рефлексии об этой теме. Памятник событиям на той же самой площади ставили едва ли не под покровом ночи, а президент Касым-Жомарт Токаев приехал на него внезапно и выступал перед явно подготовленной публикой. Полуофициальная книга о трагедии, а на самом деле — панегирик президенту от российского историка Леонида Млечина, — была спешно презентована в посольстве Казахстана и, по некоторым данным, потом даже несколько перерабатывалась (книга как раз появилась в казахстанских магазинах в начале февраля). Так же и этот фильм: несмотря на то, что на съемочную площадку пустили, в общем, всех желающих, процесс его создания проходит практически в режиме спецоперации. Известно, что проект снимают сразу пять молодых режиссеров, и у фильма вроде бы частный инвестор — но имя этого инвестора не называется, да и какой не связанный с властью человек сможет согласовать закрытие на двое суток центральной площади крупнейшего города страны? К тому же, чтобы никто не мешал съемкам, по периметру было расставлено оцепление из бойцов Нацгвардии — процедура относительно стандартная при массовых мероприятиях, но тоже требующая очевидно большего влияния, чем есть у почти любого «независимого» бизнесмена в стране.

Большие вопросы вызывает и будущее содержание фильма: на пресс-подходе продюсеры так и не смогли толком сформулировать, в каком ракурсе съемочная группа собирается рассматривать произошедшие события. А это ключевой момент, поскольку государственная точка зрения и народная трактовка Январской трагедии различаются очень сильно. Известно, что авторы при создании атмосферы ориентировались на документальные фильмы, показанные по госканалам (очевидно, не самый объективный источник), а один из операторов якобы находился на площади в момент происходящих событий. Почти наверняка именно трактовка этих сцен и будет определяющей при формировании отношения зрителя к фильму: согласно независимым расследованиям, первые выстрелы от силовиков произошли как раз по мирным протестующим на площади Республики (госрасследование никак не комментирует этот эпизод). Велик риск на выходе получить полностью конъюнктурный продукт — к этому всё пока и ведёт. В скором будущем проверить свои ощущения смогут все: фильм, по словам продюсеров, скорее всего, выйдет сразу на YouTube, потому что в кинотеатрах отечественные драмы «не имеют кассового успеха».

Пока же предлагаем взглянуть на то, как съемочная группа видит события января 2022 года с художественной точки зрения.