На Госуслугах временно приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля.
«Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», — цитирует сообщение сервиса «Интерфакс».
Если заявление на загранпаспорт было подано не через портал Госуслуг, а, например, через МФЦ, тогда следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.
Как сообщили в «Госзнаке», в последние месяцы поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым потребность в микросхемах существенно увеличилась.
«В настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы.
Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», — заявили в «Госзнаке».
Ранее в январе жители России сообщали о невозможности получить биометрический заграничный паспорт. Проблемы с выдачей загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет были зафиксированы в Смоленской и Тверской областях, на Камчатке, в Москве и Орске.
Согласно статистике МВД России, в 2022 году ведомство оформило более 5,4 млн заграничных паспортов. Это на 1,5 млн больше, чем за весь 2021 год, когда МВД оформило почти 3,9 миллиона загранпаспортов. За год рост числа выданных заграничных паспортов составил 40%. В 2022 году МВД РФ выдало максимальное число загранпаспортов как минимум с 2014 года.