На Госуслугах временно приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля.

«Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», — цитирует сообщение сервиса «Интерфакс».

Если заявление на загранпаспорт было подано не через портал Госуслуг, а, например, через МФЦ, тогда следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.

Как сообщили в «Госзнаке», в последние месяцы поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым потребность в микросхемах существенно увеличилась.